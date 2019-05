Japón se queja fuerte por la decisión del Tribunal sobre trabajadores forzados

ⓒKBS News

Pese a que las relaciones entre Corea del Sur y Japón permanecen tirantes y estancadas, Seúl intenta realizar algunos esfuerzos por crear un clima de convivencia con el país vecino.





La tensión diplomática entre ambas naciones vecinas continúa. En su Libro Azul de Exteriores 2019, Japón omitió expresiones positivas sobre Corea, mientras que destacó las fricciones con este país asiático. Asimismo, la reunión ministerial de Exteriores celebrada el jueves en París dejó sin cerrar la brecha entre Seúl y Tokio respecto al fallo dictado por el Tribunal Supremo surcoreano, que ordena a algunas empresas niponas a pagar indemnizaciones a los surcoreanos que fueron obligados a trabajar forzosamente para Japón durante la Segunda Guerra Mundial. No obstante, el Gobierno ha realizado ciertos esfuerzos por mejorar la actual situación de estancamiento diplomático con Japón.





¿Qué iniciativas ha tomado Seúl, concretamente?





En primer lugar, podríamos mencionar la reciente designación del primer viceministro de Exteriores como director de la Academia Diplomática Nacional de Corea, Cho Se Young, a quien precede una vasta reputación en asuntos japoneses. Es la primera vez en siete años que una personalidad versada en asuntos de Japón es designada al cargo de vicecanciller, lo que se interpreta como una expresión de la voluntad del presidente Moon Jae In por mejorar los lazos diplomáticos con el archipiélago nipón.





No en vano, el nuevo viceministro de Exteriores ha ejercido diversos cargos relacionados a Japón. ¿Podrías resumirnos su carrera profesional?





Sí. Comenzó su carrera de diplomático en la Embajada de Corea del Sur en Japón como segundo secretario, y también fue director de la División de Economía, y secretario plenipotenciario. En la cancillería surcoreana, fue director comercial para el Nordeste Asiático y director general de la Oficina de Asuntos sobre el Nordeste Asiático. Durante la Administración de Kim Young Sam y la de Kim Dae Joong, ejerció como intérprete de ambos mandatarios para facilitar la comunicación con sus respectivos pares japoneses. Pero en 2012 fue expulsado de la cancillería tras revelarse que fue él quien impulsó, sin consenso público, las negociaciones con Japón para cerrar un acuerdo de protección de información militar.





Según informan, tras la activación de la Administración de Moon Jae In, participó como vicepresidente en un comité creado para revisar el Acuerdo sobre las Víctimas de Esclavitud Sexual, firmado entre Corea y Japón en diciembre de 2016 por la Administración de Park Geun Hye…





Efectivamente . Y en septiembre del año pasado, fue seleccionado para ejercer de director de la Academia Diplomática Nacional, cargo equivalente al de vicecanciller. Finalmente, ocho meses después, ha sido designado como vice ministro de Exteriores.





Mucha gente considera su valoración sobre el tema de los trabajadores forzados… ¿A qué se debe?





A que cuando era director de la academia diplomática, dijo que los coreanos debían reconocer que en cada tema hay un marco que acatar, aunque tenga sus defectos. En ese contexto, añadió que el procedimiento obliga a tomar decisiones bajo ese marco, para posteriormente intentar resolver los problemas que puedan surgir, pero siempre dentro de dicho marco. Respecto a esos comentarios, se estima que aludió a que Corea debe reconocer y acatar el ‘marco’ del Acuerdo sobre la Reclamación de Compensaciones firmado entre Seúl y Tokio en 1965, si bien, por otra parte, debería hallarse una solución a problemas no resueltos con dicho acuerdo.





Para los oyentes que quizá no estén al tanto, ¿de qué trata el acuerdo sobre reclamación de compensaciones mencionado?





Es un acuerdo por el que Japón se comprometió a ofrecer ayuda gratuita y no gratuita a Corea a cambio de renunciar al pago de toda indemnización por los daños causados durante la época colonial. Japón alega que, al cumplir dicho acuerdo, también cumplió con su obligación de indemnizar, mientras que Corea sostiene que eso no afecta al derecho de los individuos a reclamar posibles compensaciones a título particular.