Harim, mayor productor de pollo de Corea

Harim fue establecida en 1986 con el nombre de Alimentos Harim, para la producción y comercialización de pollo. Con el tiempo ha ido avanzando y diversificando productos, hasta que en 1997 cotizó en el parqué automatizado KOSDAQ. El pollo frito preparado con yangnyeom o salsa agridulce se puso de moda en Corea a mediados de la década de los ochenta, y eso propició el vertiginoso crecimiento de la empresa Harim. En 1991 puso en marcha la mayor planta de procesamiento de pollo del país, y un año después inauguró una fábrica de pienso compuesto, para expandir negocios hacia nuevos territorios. Además, ha sido la primera empresa ganadera de Corea en adoptar un sistema integrado de producción y comercialización, es decir, cuenta con un modelo de negocio exitoso que agrupa toda la cadena de suministro, desde la crianza en granjas, hasta procesamiento de carne en las plantas y distribución en los mercados. Se trata de una compañía que no solo se preocupa por los consumidores, sino también por los animales. En 2012 la empresa Harim puso en funcionamiento en su cadena de producción varias medidas dirigidas a mejorar el bienestar de los animales de granja, periodo en el que muchas personas no estaban familiarizadas con dicho concepto. Es más, sus normas para que los animales no vivan en condiciones de maltrato son incluso más rigurosas que las establecidas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales. No extraña pues que su marca de producto Greeners haya obtenido la certificación de bienestar animal y libre de antibióticos por parte las autoridades coreanas. Ahora, buscan liderar el mercado para reemplazar a la comida casera. Para los jóvenes que les cuesta cocinar, pero que desean comer bien, sus sustitutos de platos caseros son una buena opción. Son productos semielaborados que ayudan a los consumidores a preparar fácilmente deliciosos platos en casa.





El sector de reemplazo a la comida casera ha venido creciendo anualmente un 21% en el país, al aumentar los hogares unipersonales. Harim debutó en 2018 en este mercado en expansión con platos de pollo sazonado con diversas salsas, y comenzó a construir un complejo de producción de comida casera sustitutiva, usando condimentos naturales y arroz precocinado para ampliar su menú de productos. Actualmente, se ha convertido en una empresa global de alimentos y agronegocios que cuenta con un sistema integrado de producción, distribución, transporte y venta de diversos productos alimenticios.