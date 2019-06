Tendencia al alza del Bitcoin

© YONHAP News

El precio del Bitcoin registra una tendencia al alza. El valor de la criptomoneda más importante del mundo superó en la sesión matinal del 14 de mayo la línea de los 8.000 dólares en el comercio asiático, su nivel más alto desde el pasado mes de julio. La fiebre del Bitcoin parecía no tener límite cuando el 31 de diciembre de 2017 cotizó a 13.000 dólares por unidad. En aquel periodo, el volumen de comercio diario de esta moneda virtual en Corea ascendió entre 5 y 10 billones de wones, aproximadamente 4.200 millones y 8.400 millones de dólares. No obstante, la divisa electrónica comenzó a sufrir una estrepitosa caída desde enero de 2018, en respuesta al fortalecimiento de las regulaciones sobre el control de las criptomonedas. En el resto del mundo, sucedió lo mismo al retroceder casi con tanta fuerza como había subido semanas anteriores, dando a inicio al llamado cripto-invierno, pero en abril de este año, las monedas virtuales comenzaron a salir de su letargo. En particular, el Bitcoin subió un 70% solo en el mes de mayo y un 140% en lo que va de año. En la actualidad, se comercializan más de 2000 monedas virtuales en todo el mundo, como Litecoin, Ethereum y Altcoin, que también muestran una tendencia alcista.





Aunque no hay motivos contundentes que expliquen el repunte de precios del Bitcoin, algunos expertos estiman que ha sido por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ya que llevó a que los inversionistas lo usen como activo-refugio. Además, era previsible que tarde o temprano su precio reflotaría, pero también ha influido la apuesta del sector empresarial hacia las tecnologías blockchain y la mayor entrada de grandes inversores institucionales en el sector de la criptomoneda. Las monedas virtuales han dado un gran salto y en la actualidad se están integrando rápidamente en la vida cotidiana de las personas, permitiendo que estos activos sean usados como medio de pago. Las principales compañías de Internet de Corea, Kakao y Naver, también piensan ofrecer nuevos servicios asociados con criptomonedas. La tecnología blockchain es básicamente un libro de registro cifrado, inalterable y seguro donde se anotan todas las transacciones. Gracias a estas ventajas, posee un gran potencial en diversos sectores, sobre todo en los servicios en línea.