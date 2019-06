Donación de ayuda humanitaria a Corea del Norte

ⓒKBS News

El Gobierno aprobó el día 5 una partida de donaciones a programas internacionales de ayuda humanitaria a Corea del Norte, en concreto a la campaña que despliega el Programa Mundial de Alimentos para mejorar el estado nutritivo de los norcoreanos y al programa de salud materno-infantil de Unicef. Así, Corea del Sur donará 8 millones de dólares, 4,5 al primero organismo y 3,5 al último.

El ofrecimiento de una donación de 8 millones de dólares para ayudas a Corea del Norte fue decidido ya en septiembre de 2017, poco después de la llegada del actual Gobierno. No obstante, nunca llegó a ejecutarse pues las constantes amenazas norcoreanas empeoraron la opinión pública sobre la iniciativa de enviar ayudas.

La donación considera en particular los recientes informes de entidades internacionales, que describen la actual situación alimentaria en Corea del Norte como la peor en una década. Concretamente, el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura advierte de que solo durante este año el Norte necesitará 1.360.000 toneladas de alimentos para cubrir la carencia de la que sufren los norcoreanos, datos que motivaron al Gobierno surcoreano a enviar ayuda humanitaria al Norte, si bien los nuevos ensayos de misiles de Pyongyang complicaron el panorama. Sin embargo, esta vez, Seúl no retiró su plan de apoyar a Corea del Norte y declaró tajantemente que tratándose de ayuda humanitaria, no interrumpirá sus planes sea cual fuere el contexto político.

Por supuesto, esa determinación no solo refleja la disposición del Gobierno surcoreano de defender los principios humanitarios, sino también su intención de mantener vivo el diálogo nuclear. Dicho esto, su plan obviamente es abordar primero la ayuda humanitaria a Corea del Norte mediante organismos internacionales, para luego tantear la posibilidad de ofrecerla directamente a ese país, para reactivar durante ese proceso los contactos intercoreanos y las negociaciones nucleares.