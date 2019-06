JOYAS DEL POP COREANO: Nah Youn Sun / SHE MOVES ON

Nah Youn Sun es una artista con clase, o mejor dicho, es una artista cuyo talento y sensibilidad están por encima de cualquier debate sobre clase o calidad. Es definitivamente una de las mejores vocalistas de jazz de Corea, y además goza de una excelente evaluación en el exterior, por su voz profunda e impecable, su capacidad de análisis musical y su excelente sentido del equilibrio para hallar el perfecto balance entre la interpretación vocal e instrumental. Cualidades que están condensadas en su cuatro álbum regular: SHE MOVES ON.





Otro aspecto sobresaliente es la capacidad que muestra Nah Youn Sun como productora, pues es quien hizo la combinación de instrumentos para cada tema. Dicho esto, lo que llama la atención en este álbum es el variado uso que se hizo del teclado y de aquellos instrumentos rítmicos, característica que hace que esta producción no solo sea un disco de jazz memorable, sino que también tenga gran potencial comercial. Y esta característica se nota con mayor claridad en los temas compuestos por Nah Youn Sun, como este titulado Evening Star.





Música:

Fools Rush In

She Moves On

Too Late

Teach The Gifted Children

Drifting

Evening Star

No Other Name

Traveller