Naufragio de un barco turístico en Hungría

El barco turístico que naufragó en el río Danubio en Budapest, Hungría, con un grupo de viajeros surcoreanos, fue reflotado el 11 de junio, pasados 13 días de su hundimiento. El accidente se produjo a las 9:05 de la noche del 29 de mayo al chocar contra la embarcación otro barco de mayor dimensión. A bordo del barco hundido iban 33 surcoreanos y dos húngaros, capitán y tripulante, respectivamente.

Las tareas para reflotar el barco hundido comenzaron a las 6:47 de la mañana del martes 11 y en apenas 26 minutos después empezó a verse la timonera. Finalmente, terminaron a la 1:30 de la tarde, al cabo de seis horas y cuarenta minutos, cuando la embarcación fue depositada sobre una barcaza para su traslado a tierra firme. En este proceso hallaron cuatro cadáveres en el barco, incluyendo el del capitán -rescatado en la cámara del timonel- y el de una niña de seis años, la única menor de edad entre las víctimas. En el caso de la pequeña, entristeció a todos los presentes al estar su cuerpo entre los brazos de su abuela, su acompañante en el viaje, que trató de protegerla hasta el último minuto de vida y no la soltó ni muerta.

El barco turístico, de nombre Hableány, naufragó tras chocar contra él otro barco de mayor dimensión también con turistas a bordo. La diferencia de tamaño entre ambas embarcaciones era enorme, pues el primero medía apenas 27 metros de eslora y el último 135 metros. Así, tras sufrir el impacto, el Hableány se hundió en tan solo siete segundos sin dejar tiempo ni al capitán ni a los pasajeros a reacción alguna para salvarse. La prueba más nítida de lo rápido que debió ocurrir todo, y del aturdimiento de quienes iban a bordo ante tal imprevisto, es el estado del barco reflotado. En particular, llama la atención cómo no había ningún registro de radiocomunicación del capitán, quien parece que no tuvo ni tiempo ni modo de reaccionar, ni siquiera para enviar señales de auxilio o tratar de enderezar el barco.

Para las operaciones de búsqueda y rescate de desaparecidos, el Gobierno surcoreano envió un equipo de especialistas, y la propia ministra de Exteriores Kang Kyung Wha viajó a Hungría para coordinar esas tareas junto con el Gobierno húngaro. Sin embargo, y aún reconociendo la contribución de ese equipo y de la ministra para acelerar la búsqueda de desaparecidos, sus actividades se vieron limitadas al ocurrir el accidente en un país extranjero, fuera de la jurisdicción de Corea. En cualquier caso, este nuevo incidente deja al sector turístico la obvia moraleja de que la seguridad de las personas debe ser prioritaria, e incluso anteponerse a la rentabilidad de los paquetes de viajes.