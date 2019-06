Hyun Jin Geon, “La pobreza de mi mujer”

ⓒ Getty Images Bank

El protagonista es K, que no tiene trabajo y se dedica únicamente a leer y escribir con la esperanza de convertirse algún día en un reconocido escritor. La pareja pasaba todo tipo de penurias y a duras penas vivían de lo que su mujer pedía prestado a su familia, y de los muebles y prendas de ropa que empeñaba o vendía.









Se me iban los días y las noches entre lecturas no renumeradas y creaciones sin valor, por lo que no tenía ni idea de si había suficiente arroz o leña en la casa. Solo gracias a mi esposa de vez en cuando había platos apetitosos en la mesa y yo no vestía con harapos.





나는 보수없는 독서와 가치 없는 창작으로

해가 지고 날이 새며

쌀이 있는지 나무가 있는지 망연케 몰랐었다.

그래도 때때로 맛난 반찬이 상에 오르고

입은 옷이 추하지 아니함은 전혀 아내의 힘이었다.









Entrevista a la crítico literaria Jeon So Yeong:

La protagonista no es una mujer moderna con ideas progresistas, sino una esposa devota que apoya los valores espirituales y el esfuerzo de su marido. K pretende ser un intelectual más allá de las necesidades materiales, pero en el fondo le angustia la pobreza en que vive. Esa angustia se expresa al hablar con su mujer o cuando reacciona a su comportamiento. El relato busca transmitir que las dificultades económicas pueden superarse si hay amor y se persiguen los mismos valores espirituales.









-Me gustaría que lo que estoy escribiendo fuera un éxito para poder comprarte un par de zapatos de seda –le dije.

-¿Sí? Estoy segura de que pronto lo lograrás –respondió ella.

-¿De verdad lo crees?

-¡Claro que sí!

Ella era la única que creía en mí, un escritor sin nombre que nadie leía. Por eso me había apoyado tantos años sin fruncir el ceño una sola vez, reprimiendo los deseos materialistas que, como todo el mundo, debía tener.

“Ah, es un ángel que siempre está ahí para reconfortarme y ayudarme”, pensé para mis adentros. Gritando mi gratitud en silencio, la tomé de la cintura con mis brazos y la apreté fuerte contra mí.





“나도 어서 출세를 하여 비단신 한 켤레쯤은 사주게 되었으면 좋으련만...”

“네에? 얼마 안되어 그렇게 될 것이야요”

“정말 그럴것 같소?”

“그러먼요. 그렇고 말고요”





아직 아무도 인정해주지 않은 무명작가인 나를

다만 저 하나가 깊이깊이 인정해준다.

그러기에 그 강한 물질에 대한 본능적 욕구도 참아가며

오늘날까지 몹시 눈살을 찌푸리지 아니하고

나를 도와준 것이다.





‘아아... 나에게 위안을 주고 원조를 주는 천사여’





마음속으로 이렇게 부르짖으며

두 팔로 덥석 아내의 허리를 잡아

내 가슴에 바짝 안았다.









Autor:

Hyun Jin Geon nació en Daegu en 1900 y falleció en 1943. Sus obras más representativas son “La pobreza de mi mujer”, “La sociedad que empuja a beber” y “Un día de suerte.