Corea y Japón, y los fallos sobre explotación laboral

Tras los dictámenes emitidos por el Tribunal Supremo de Corea del Sur a favor de las víctimas de reclutamiento forzoso y explotación laboral en el periodo colonial, el gabinete de Tokio pidió en mayo crear un comité de arbitraje. Pero el plazo venció el martes 18 sin respuesta por parte de Seúl. ¿Implica esto que Seúl ignora la petición de Japón de abordar a nivel de gobierno las resoluciones del Poder Judicial?





Podría interpretarse así. De hecho, tras vencer el plazo el Ministerio de Exteriores declaró que sigue analizando la propuesta en consideración a las relaciones a futuro con Japón, pero sin olvidar el dolor y los derechos de las víctimas. Esto, entre líneas, deja entrever que no reconoce la petición del Gobierno nipón, además de no querer interferir en los fallos del Poder Judicial de Corea. Cabe enfatizar que Tokio solicitó, en virtud del acuerdo sobre derechos de reclamación firmado en 1965 entre Seúl y Tokio, un arbitraje después de que la Justicia surcoreana dictaminara a favor de indemnizar a varias víctimas reclutadas forzosamente y explotadas por empresas japonesas. En cambio, Corea del Sur se basa en la jurisprudencia, para afirmar que al margen de ese pacto intergubernamental, los derechos de los particulares para reclamar una indemnización directa continúan intactos.





Cada vez que surge el problema de indemnizaciones por daños y perjuicios de la era colonial, como los de trabajadores forzosos o esclavas sexuales, Japón insiste en que toda compensación o resarcimiento quedó incluida en el pacto al respecto firmado en 1965. Pero, ¿qué contraprestaciones ofreció en dicho pacto?





Entregó al Gobierno surcoreano una aportación económica de 300 millones de dólares y un préstamo de 200 millones de dólares; dinero que fue usado por las autoridades coreanas para impulsar la economía nacional, que entonces atravesaba serias dificultades por las consecuencias de la guerra que aún perduraban. Sin embargo, el gabinete de Tokio se niega a aceptar los fallos emitidos en décadas posteriores reconociendo que dicho pacto fue intergubernamental, o sea a nivel de Estado, y por ende no afecta a los derechos de los particulares a reclamar indemnizaciones o salarios pendientes.





En tanto, la petición de crear un comité de arbitraje para abordar los dictámenes contras empresas japonesas que explotaron a coreanos en sus plantas de trabajo, también se basa en el acuerdo de 1965, ¿no?





Efectivamente . En concreto, considera el Artículo 3 de ese acuerdo, que estipula que si una de las partes solicita un arbitraje sobre un determinado tema, las autoridades de las naciones firmantes deberán designar un delegado y crear un comité en un plazo de 30 días. Asimismo, dicha cláusula establece que en caso de no crear comité en ese plazo, las partes deberán encomendar el arbitraje a un tercer país. No obstante, tanto Corea del Sur como Japón son conscientes de que esa disposición resulta poco realista. De hecho, la administración de Seúl dejó entrever que aunque Tokio exija aplicar esa disposición, no aceptaría.





Pero, parece que Japón seguirá insistiendo en una solución a nivel intergubernamental y en recurrir al arbitraje respecto a las sentencias sobre explotación laboral, ¿no?





Eso parece, aunque el ministro portavoz del Gobierno japonés, Yoshihide Suga, mostró cierta cautela en su última declaración al respecto, al resaltar que no hará afirmaciones ni dará respuesta alguna en una situación en la que nada está decidido y solo hay suposiciones, si bien la postura básica de Tokio es no desistir de solicitar un arbitraje sobre los fallos del Tribunal Supremo coreano.