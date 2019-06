Nueva propuesta sobre coreanos explotados por Japón

ⓒKBS News

El Gobierno de Corea del Sur lanzó en la tarde del día 19 una nueva propuesta a Japón en un intento de resolver el problema de la indemnización de las víctimas de reclutamiento forzoso y explotación laboral en el periodo colonial.





Efectivamente y la propuesta planteada por el Ministerio de Exteriores surcoreano es formar un fondo voluntario empresarial conjunto, es decir, entre empresas surcoreanas y japonesas, para cubrir esas indemnizaciones.





¿Y en qué contexto surge tal propuesta?





El Tribunal Supremo de Corea del Sur falló en 2018 a favor de las víctimas de reclutamiento forzoso y explotación laboral en el periodo colonial. Sin embargo y en objeción a esos dictámenes, el gabinete de Tokio pidió en mayo crear un comité de arbitraje pero el plazo venció el martes 18 sin una respuesta por parte de Seúl. Cabe aclarar que el Gobierno japonés solicitó el arbitraje después de que la Justicia surcoreana dictaminara a favor de indemnizar a varias víctimas reclutadas forzosamente y explotadas por empresas japonesas, en virtud del acuerdo sobre derechos de reclamación firmado en 1965 entre Seúl y Tokio.





Cada vez que surge el problema de las indemnizaciones por daños y perjuicios de la era colonial, como los de trabajadores forzosos o esclavas sexuales, Japón insiste en que toda compensación o resarcimiento quedó incluida en el pacto al respecto firmado en 1965. Pero, ¿qué contraprestaciones ofreció en dicho pacto?





Entregó al Gobierno surcoreano una aportación económica de 300 millones de dólares y un préstamo de 200 millones de dólares; dinero que fue usado por las autoridades coreanas para impulsar la economía nacional, que entonces atravesaba serias dificultades por las consecuencias de la guerra, que aún perduraban. Sin embargo, el gabinete de Tokio se niega a aceptar fallos emitidos en décadas posteriores reconociendo que dicho pacto fue intergubernamental, o sea a nivel de Estado, y por ende no afecta a los derechos de los particulares a reclamar indemnizaciones o salarios pendientes.





La petición de crear un comité de arbitraje para abordar los dictámenes contra empresas japonesas que explotaron a coreanos en sus plantas de trabajo, también se basa en ese acuerdo de 1965, ¿no?