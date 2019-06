La canción occidental o “seodosori”

El escritor Yi Gwang Su, autor de “El desalmado” y “La tierra”, es conocido por haber sido un notorio colaboracionista de los japones durante la dominación colonial nipona en las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, ocupa un lugar tan destacado en la literatura coreana contemporánea que no puede ser desestimado simplemente como un traidor a la patria. Como sea, el nombre original de este escritor controvertido no era Gwang Su sino Bo Gyeong, pero se lo cambió por la gran admiración que sentía por Shin Gwang Su, un poeta del siglo XVIII del período Joseon que escribió el poema “Gwangsanyungma”. Shin Gwang Su lo compuso un examen y eso le valió el segundo lugar. Sin embargo, gustó tanto a la gente que no solo opacó por completo al poema el quedó en primer lugar, sino que nos llegó hasta nuestros días bajo la forma de una canción muy conmovedora.

“Gwangsanyungma” – Voz de Kim Gwang Suk





La canción “Gwangsanyungma” se hizo conocida porque la cantaban las gisaeng o cortesanas de Pyongyang. El mismo Shin Gwang Su pudo comprobar la popularidad de su poema cuando estuvo en Pyongyang y se lo escuchar cantar a una gisaeng de nombre Moran. Según lo contó él mismo luego, ambos fueron de paseo en barco por el río Daedong-gang y ella cantó el poema con tanta dulzura que hasta las nubes se detuvieron para escucharla. El poeta acababa de perder a su esposa, de modo que fue un gran consuelo escuchar su poema convertido en una bella canción. El “Gwangsanyungma” fue cantado en varias regiones, pero la versión de la región occidental de la península, particularmente la de Pyongyang, sigue siendo la más hermosa de todas por su aire triste y melancólico. Ahora escucharemos otra canción de la región occidental. Se llama “Chohanga” y trata acerca de la guerra que libraron los antiguos reinos chinos de Chu y Han a principios del siglo III a. de C. El vencedor fue el reino de Han, cuya dinastía moldeó definitivamente la cultura china. Esta guerra entre Chu y han es tan famosa que se convirtió en un juego de ajedrez que se juega aún hoy. También se convirtió en una obra de la ópera de Pekín y aparece en la famosa película china “Adiós a mi concubina”.

“Chohanga” - Voz de Oh Bok Nyeo





La última pieza que escucharemos hoy se llama “Baebaeng-i-gut”, que es conocida también como el pansori de la región occidental. La historia que cuenta este pansori es la siguiente: Baebaeng-i era la hija de un noble rico que murió repentinamente a los diecisiete años. Sus padres no se resignaron a la pérdida y convocaron a los chamanes de todo el país para que realizaran un gut o rito chamánico convocando el espíritu de la difunta. Al escuchar que los padres recompensarían con una gran suma de dinero al chamán que lograra comunicarse con la muchacha muerta, un viajero que pasaba por el lugar se hizo pasar por chamán y celebró un falso gut que engañó a los padres y le permitió escapar con la recompensa. En el fondo la canción es una advertencia a los que, desesperados por la pérdida de un ser querido, se dejan engatusar por los estafadores y sufren grandes pérdidas. Hoy escucharemos la parte del pansori en que el falso chamán realiza el falso gut.

“Baebaeng-i-gut” (fragmento) – Voz de Lee Eun Gwan