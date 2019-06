Mensaje de doble sentido de EEUU

ⓒYONHAP News

Horas antes de que Xi Jinping llegara a Pyongyang en una visita que viene a ser la primera de Estado realizada por un presidente chino a Corea del Norte en casi una década y media, Washington emitió un mensaje de doble sentido al hablar de adoptar una actitud más flexible para el diálogo, al tiempo de imponer sanciones a una empresa rusa por su conexión con Corea del Norte. En concreto, el delegado especial del Departamento de Estado estadounidense para Corea del Norte, Stephen Biegun, enfatizó la flexibilidad para el diálogo nuclear, al afirmar que tanto Pyongyang como Washington deben hacer una aproximación menos rígida al asunto nuclear para continuar con las negociaciones. Claramente es un mensaje más suave, así como un gesto positivo de parte de Estados Unidos...





Definitivamente . Además, afirmó que no pondrá condiciones para reanudar la negociación sobre desarme, punto al que asintió el negociador nuclear surcoreano, Lee Do Hoon, quien en la misma reunión de Biegun en Washington D.C., instó a superar los problemas y las diferencias existentes entre las partes mediante el diálogo, recalcando que las sanciones no pueden ser la solución a todo.





Pero, ¿no debilita el efecto de ese mensaje “flexible” el posterior anuncio del Gobierno estadounidense de sanciones contra una empresa financiera rusa por su conexión con Corea del Norte?





En parte sí, ya que es la primera sanción impuesta en meses, exactamente desde el 21 de marzo cuando el Departamento del Tesoro estadounidense incluyó en su “lista negra” a dos navieras chinas por hacer negocios o estar vinculadas con Corea del Norte. En todo caso, y al margen de la contradicción entre las recientes sanciones y el comentario de Biegun apostando por una mayor flexibilidad, muchos afirman que la sincronía entre ese anuncio y el viaje de Xi Jinping a Pyongyang, refleja la intención de Estados Unidos de lanzar una advertencia a China, que sigue siendo “cómplice” de Pyongyang al ayudar a Corea del Norte a sobrevivir, pese a las sanciones internacionales y al subsiguiente bloqueo económico-comercial.





Esa alegación considera el hecho de que la compañía a la que abrió cuenta la empresa rusa sancionada esta vez tiene sede en China, ¿no?





Sí. En concreto, la empresa rusa sancionada es Russian Financial Society, que ha pasado a la lista negra de Washington por abrir una cuenta a una filial de un banco norcoreano: una compañía llamada Dandong Zhongsheng Industry & Trade cuyas oficinas centrales se ubican en China. De ahí que esta nueva sanción, si bien afecta puntualmente a una financiera rusa, supone en cierto modo un “boicot secundario” contra Corea del Norte, así como una advertencia indirecta hacia China.





Una indirecta que seguramente tiene que ver con el viaje del presidente chino a Corea del Norte, ¿verdad?





Podría decirse que sí, sobre todo porque cada vez se percibe con más nitidez un alineamiento entre Corea del Norte, China y Rusia, mientras se recrudecen las fricciones entre el Gobierno de Beijing y la Administración Trump, y las negociaciones entre Pyongyang y Washington continúan estancadas.