Mejora el ambiente entre Corea del Norte y EEUU

El ambiente entre Corea del Norte y Estados Unidos parece mejorar gracias al intercambio de cartas entre sus líderes, aunque por ahora no hay señales de acercamiento de posturas. En este contexto llama la atención que el líder norcoreano aludiera al contenido de la última carta que recibió del presidente estadounidense Donald Trump como “interesante”.





Así es . Es más, la descripción coincide con la del presidente surcoreano Moon Jae In sobre la carta que Kim Jong Un envió previamente al presidente de Estados Unidos, al expresar que la misiva “incluía una parte muy interesante”.





O sea que, según informan, las recientes cartas intercambiadas entre Donald Trump y Kim Jong Un han sido consideradas por la contraparte como “interesantes”…





Eso podría decirse . Además, Kim Jong Un incluso dijo que reflexionaría a fondo sobre esa parte que “considera interesante” de la carta de Trump.





Pero no han divulgado ningún otro detalle de esas cartas, ¿verdad?





No. En cualquier caso, hay quienes especulan que podría reflejar cierto cambio de actitud o nuevas propuestas por parte de Estados Unidos, considerando particularmente los últimos acontecimientos, como las declaraciones de Stephen Biegun, delegado especial del Departamento de Estado para Corea del Norte, que el día 19 enfatizó la necesidad de tener mayor flexibilidad para el diálogo. Entonces, el negociador nuclear de Washington dijo que las puertas a la negociación están abiertas y que no pondrán condiciones para reanudar el diálogo nuclear, dejando entrever una posible nueva estrategia del Gobierno estadounidense, que hasta la fecha ha insistido en no apresurar las negociaciones.





¿También es posible que Trump haya sugerido organizar una tercera cumbre?





Es posible . Sin embargo, la opinión mayoritaria de los analistas es que aunque tal propuesta haya sido planteada, la carta concretaría los procedimientos a seguir, como reanudar primero el diálogo a nivel ejecutivo, para luego concertar la celebración de una cumbre. A decir verdad, lo último que desean sería repetir la amarga experiencia de Hanói, cuando la tan esperada segunda cumbre entre Donald Trump y Kim Jong Un terminó en nada.





De todos modos, por ahora sigue habiendo mucho escepticismo ante el posible diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos, ¿no?