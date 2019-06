Moon Jae In urge a revisar la vigilancia costera

ⓒYONHAP News

Sobre la llegada de un bote pesquero norcoreano a territorio sureño, Presidencia ha negado haber tratado de encubrir los detalles del incidente, para evitar críticas.





Cheongwadae refutó activamente las críticas sobre un presunto intento de no dar cuenta a la ciudadanía de ese incidente. Así, reconoció inconsistencias en la vigilancia y también confusión en las primeras respuestas mediáticas, pero argumenta que las medidas adoptadas cumplieron el protocolo establecido.





Para aquellos oyentes que no estén muy al tanto de lo ocurrido, ¿tienes más detalles sobre la llegada al Sur de este bote norcoreano?





Un pequeño bote pesquero norcoreano llegó al puerto surcoreano de Samcheok en la provincia de Gangwon con 4 tripulantes a bordo. Según informan, la embarcación llegó a las aguas frente a dicho puerto la noche del viernes 14, y al amanecer, se acercó hasta un embarcadero en Samcheok sobre las 6:20 de la mañana.

Dos de los tripulantes norcoreanos bajaron del bote y conversaron con algunos pescadores locales, e incluso intentaron pedir prestado un teléfono móvil.

Entonces, un civil denunció los hechos al centro de emergencias 112. La Guardia Costera que llegó al lugar tras recibir la alerta, confiscó la embarcación, y sometió a los norcoreanos a investigación. Dos de ellos manifestaron su deseo de quedarse en el Sur, mientras que los otros dos regresaron al Norte.





¿Y qué problemas plantea el caso?





En primer lugar, que los norcoreanos no fueron detectados en absoluto por las patrulleas costeras durante su travesía desde el Norte hasta cruzar la Línea Limítrofe Norteña, y atravesaron aguas del Sur hasta llegar al puerto de Samcheok. Segundo, que las autoridades militares modificaron el relato de los hechos al dar a conocer el incidente, y tercero, que incluso trataron de encubrir detalles al respecto.





Inicialmente, divulgaron que el bote iba a la deriva hasta llegar al Sur y que fue “capturado” en las aguas aledañas al puerto de Samcheok, ¿no?





Así es . Sin embargo, como dijimos anteriormente, en realidad, los norcoreanos llegaron por su cuenta y navegando hasta la costa del Sur para encontrar refugio en este país, e incluso atracaron la embarcación ellos mismos. No obstante, el Ministerio de Defensa modificó el relato de los hechos. Sin embargo, la Guardia Costera ya había completado un reporte preciso del incidente ante Cheongwadae y ante la Oficina del Primer Ministro.





De ahí, las sospechas de que Defensa intentaba encubrir los detalles…





… lo cual terminó llevando al ministro de Defensa a ofrecer una disculpa oficial ante la ciudadanía. No obstante, cabe destacar que el fallo en las tareas de vigilancia es incuestionable. Las autoridades militares dijeron que el bote no fue detectado por los radares al ser de madera, y que además es difícil identificar una embarcación tan pequeña como un bote, porque ese día las olas eran muy grandes. Sin embargo, posteriormente comprobaron que ese día las olas no eran tan altas, y además, las autoridades militares sureñas disponen de sistemas de vigilancia geotérmicos, que detecta la presencia de puntos de calor, facilitando la intercepción de todo tipo de embarcaciones, bien sean pequeñas o grandes.