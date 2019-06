El fiscal general se discupa por errores pasados de la Fiscalía

ⓒYONHAP News

Hoy, martes 25 el fiscal general Moon Moo Il ofreció una rueda de prensa para pedir sinceras disculpas a víctimas y familiares de errores cometidos por la Fiscalía General en investigaciones pasadas, en alusión a vulneraciones de los derechos humanos, negligencia y abuso del poder, entre otros. Asimismo se compretió a realizar una reforma estructural de la Fiscalía, para garantizar investigaciones más justas y equilibradas a futuro. Pero, para aquellos que no estén al tanto… ¿a qué vienen estas declaraciones?





La disculpa y la promesa de Moon Moo Il están alineadas con la recomendación del comité para investigar delitos cometidos por los fiscales previamente, tras confirmarse la existencia de múltiples casos en la procuraduría. No hace falta recordar que el fundamento de dicha institución es promover la Justicia, pero a veces utilizó el poder público para encubrir casos que no les convenía destapar, u otras actuó a favor de los círculos de poder, ignorando la realidad e incluso menoscabando los derechos humanos.





¿Tienes más detalles sobre este comité de investigación de delitos pasados?





Sí. Se trata de un comité creado el 12 de diciembre de 2017, para investigar casos pasados sobre los que se sospecha que hubo mal ejercicio de la potestad investigadora, incluyendo, como mencionamos antes, vulneración de derechos humanos, abusos de poder, encubrimiento de delitos y demora intencionada en investigaciones, entre otros. Desde su establecimiento, el comité ha revisado un total de 17 casos, de los cuales, en ocho se ha confirmado que hubo situaciones de connivencia y menoscabo de derechos humanos por parte de la Fiscalía.





Las investigaciones del comité también incluyeron dos escándalos sexuales que provocaron gran indignación entre la sociedad surcoreana, ¿verdad? Me refiero concretamente a los que involucran al exministrio de Justicia Kim Hak Eui y a otros anónimos que presuntamente llevaron a la actriz Jang Ja Yeon a suicidarse.





Así es . En lo que respecta al escándalo del exministro Kim Hak Eui, que data de 2013, la Fiscalía reconoció que en las dos primeras investigaciones no pudo aclararse la verdad, de si realmente el ex titular de Justica está implicado a delitos de violación sexual relacionados con drogas, como afirman las víctimas. El presunto implicado no fue procesado por falta de pruebas, aunque fue llevado ante la Justica por recibir 170 millones de wones como soborno.





Y del escándalo sexual que tuvo un fatídico final para la actriz Jang Ja Yeon, ¿qué nos podrías aportar?





Como hemos mencionado, dicho caso llevó a la atriz a suicidarse en 2009, presuntamente por las secuelas de haber sido violada por varias personas de alto perfil. Pero transcurridos 10 años de su suicidio, el caso sigue sin resolverse por las presiones que ejercen sobre los investigadores varias empresas mediáticas y organismos de poder implicados en el escándalo.