Trump: “Habrá tercera cumbre con Pyongyang más adelante”

El mandatario estadounidense, Donald Trump, aludió miércoles 26 a la posibilidad de celebrar una tercera cumbre con el líder norcoreano Kim Jong Un. En tanto, el sábado 29, tiene previsto viajar a Corea del Sur tras la Cumbre del G20.





Cabe recordar que en algunos momentos llegó a plantearse la posibilidad de que Kim y Trump se encontraran por sorpresa aprovechando la visita del presidente estadounidense al Sur de la península coreana, máxime tras darse a conocer que Trump pensaba visitar la Zona Desmilitarizada. Un alto cargo del Gobierno de Washington se limitó a decir al respecto que el viaje de Trump no incluía un posible encuentro con Kim. No obstante, tampoco se descarta del todo esa posibilidad, al no conocer en detalle la agenda de Trump en Corea del Sur.





Según informan podría darse algún tipo de contacto entre Pyongyang y Washington, aunque no sea al máximo nivel…





Es cierto, porque el enviado especial para Pyongyang del Departamento de Estado de Washington, Stephen Biegun, llegará a Seúl antes que Trump, el jueves 27, y su visita eleva la posibilidad de un contacto a nivel de trabajo entre Washington y Pyongyang. El ambiente de diálogo ha comenzado a crearse con el intercambio de correspondencia entre los máximos dirigentes de Estados Unidos y Corea del Norte, mientras que el propio Biegun dijo previamente en público, que tanto Pyongyang como Washington reconocen la necesidad de adoptar un “enfoque flexible” para facilitar la negociación nuclear.





Mientras, la atención también se centra en saber qué tipo de mensaje emitirá Donald Trump hacia Corea del Norte desde la Zona Desmilitarizada, si es que llega a visitar dicho enclave…





Bueno, si el presidente estadounidense mencionara el fin de las hostilidades hacia el régimen norcoreano, podría servir de acicate para reanudar las conversaciones sobre desarme nuclear. Sin embargo, cabe recordar que la visita de Trump a la DMZ no está oficialmente confirmada y también que, la última vez que visitó Corea, en noviembre de 2017, pensaba ir a la DMZ pero dichos planes fueron cancelados tanto por las malas condiciones climáticas, como por la tensión que por aquel entonces prevalecía entre Pyongyang y Washington.





También llama la atención que un alto funcionario de Presidencia haya confirmado que Seúl mantiene un diálogo constante con Pyongyang a través de “cierto canal de comunicación”, ¿no?





Así es . En concreto respondió así al ser preguntado sobre el -supuestamente reducido- papel de Corea del Sur en la negociación nuclear. Según parece, dicho funcionario presidencial quiso decir que de darse una comunicación constante al máximo nivel entre el Sur y el Norte, perfectamente podrían comentar sobre la visita de Trump a Seúl.





Quizá para Trump la visita a Corea del Sur podría servir para hacer balance de las actividades diplomáticas hasta la fecha…





Cabe recordar que la Cumbre del G20 tendrá lugar entre el viernes y el sábado en Osaka, Japón, y en paralelo el mandatario estadounidense se reunirá con su homólogo chino Xi Jinping. Así, durante el encuentro con Moon en Seúl presumiblemente compartirá los resultados tanto de la cumbre con Xi Jinping, como de las respectivas reuniones mantenidas por el presidente de China con sus homólogos norcoreano y ruso, Kim Jong Un y Vladimir Putin, respectivamente.