‘El chaparrón’, de Hwang Sun Won

‘El chaparrón’ describe cómo surge el amor entre un chico y una chica que acaban de asomarse a la adolescencia.









Cuando la vio a la orilla del arroyo, supo al instante que era la nieta del señor Yun. Ella sumergía las manos y chapoteaba en el agua como si nunca hubiera visto un arroyo así en Seúl. Hacía varios días que se detenía allí a jugar mientras volvía a casa tras la escuela. Hasta el día anterior siempre se quedaba en la orilla, pero hoy se sentó en mitad del camino de piedras para cruzar el arroyo. El chico quedó en la orilla a esperar que ella se moviera.





소년은 개울가에서 소녀를 보자

곧 윤초시네 증손녀딸이라는 걸 알 수 있었다.





소녀는 개울에다 손을 잠그고

물장난을 하고 있는 것이다.

서울서는 이런 개울물을 보지 못하기나 한 듯이.





벌써 며칠째 소녀는 학교서 돌아오는 길에 물장난이다.

그런데 어제까지는 개울기슭에서 하더니

오늘은 징검다리 한 가운데 앉아서 하고 있다.





소년은 개울둑에 앉아 버렸다.

소녀가 비키기를 기다리는 것이다.









Entrevista a Bang Min Ho, profesor de literatura coreana de la Universidad Nacional de Seúl:

Esta historia fue escrita durante de la Guerra de Corea. Mientras la gente se mataba despiadadamente, Hwang Sun Won escribió una historia de amor entre dos adolescentes. Era una forma de decir que no debíamos crear un mundo de muerte y odio, sino un mundo bello donde pueda fructificar el amor de los jóvenes. Es una bellísima historia, pero más aún por el momento en que fue escrita.





La lluvia no se filtraba por los haces de sorgo, pero adentro estaba oscuro y era estrecho. El chico se quedó sentado afuera, expuesto a la lluvia. De sus hombros emanaba vapor. Ella le dijo entre murmullos que entrara, pero él le dijo que estaba bien así. Ella se lo pidió de nuevo y él se sentó a regañadientes sin mirar. Sin querer aplastó las flores que ella apretaba contra su pecho, pero a ella no le importó. Sentía el olor que despedía el cuerpo empapado del chico, pero no volvió la cabeza. Más bien el calor que emanaba de él alivió en parte el temblor de su propio cuerpo.





수숫단 속은 비가 안 새었다.

그저 어둡고 좁은 게 안 됐다.

앞에 나앉은 소년은 그냥 비를 맞아야만 했다.

그런 소년의 어깨에서 김이 올랐다.





소녀가 속삭이듯이, 이리 들어와 앉으라고 했다.

할 수 없이 뒷걸음질을 쳤다.

그 바람에 소녀가 안고 있는 꽃묶음이 우그러들었다.

그러나 소녀는 상관없다고 생각했다.

비에 젖은 소년의 몸내음새가 확 코에 끼얹혀졌다.

그러나 고개를 돌리지 않았다.

도리어 소년의 몸 기운으로 해서

떨리던 몸이 적이 누그러지는 느낌이었다.









Autor:

Hwang Sun Won nació en 1915 en Daedong, actual Corea del Norte, y murió en el año 2000 en Seúl. Debutó como escritor en 1931 con el cuento ‘Mi sueño’. Recibió numerosos premios, como el de la Academia de Artes de Corea y la Medalla de Oro al Mérito Cultural.