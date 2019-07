Kim Soo Hyun finaliza el servicio militar

© YONHAP News

El 1 de julio, el actor Kim Soo Hyun se despidió de sus colegas del 1º Batallón de Reconocimiento del Ejército surcoreano tras completar el servicio militar obligatorio.





A las 8:30 de la mañana, Kim se dirigió al pabellón Imjingak, en la zona fronteriza de Paju, provincia de Gyeonggi, para saludar a uno 70 periodistas y 300 fans que aguardaban allí para felicitarle por culminar su obligación militar con el país.





Al preguntarle cómo se sentía, dijo: “Al principio, me preocupaba haber ingresado al Ejército algo más tarde que otros, pero ahora que lo pienso, lo he pasado bastante bien. Todavía no he podido asimilar que he terminado el servicio militar, pero me siento algo aliviado”.





Respecto a sus planes futuros, comentó que principalmente desea “actuar”. Dijo no tener planes concretos para este año, pero sí enormes ganas de buscar nuevos proyectos para mostrar sus talentos durante el año próximo.