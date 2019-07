El estudioso y aficionado a la música Hong Dae Yong

Hong Dae Yong fue un conocido erudito de la Escuela Silhak, que fue una rama del confucionismo que se abocó al estudio de las ciencias prácticas y prevaleció en Corea entre los siglos XVII y XVIII. Incluso antes de que se introdujera la teoría heliocéntrica de Copérnico, Hong Dae Yong sostuvo que la Tierra rotaba sobre su eje y que el universo era infinito. Además de ser un gran científico, fue muy versado en música y desarrolló un método para tocar el yanggeum, que es un salterio de cuerdas metálicas que se introdujo a China desde Europa. Las delegaciones de Joseon que iban a China se quedaban encantadas con el sonido del instrumento, por lo que lo traían a Corea. Sin embargo, era tan diferente a los instrumentos de cuerdas que conocían que no sabían cómo tocarlo ni cómo incorporarlo a las composiciones existentes. Hong Dae Yon modificó las notas del yanggeum y desde entonces ha sido ampliamente aprovechado, sobre todo para darle una nota alegre y vivaz a las composiciones.

La persona que dejó constancia de que fue Hong Dae Yong quien adaptó el salterio yanggeum a la música coreana fue su amigo, el escritor y filósofo Bak Ji Won. Conocido por las descripciones detalladas de todo lo que observaba, escribió lo siguiente: “Fue Hong Dae Yong quien modificó el yanggeum para que se ajustara a nuestra música. Ocurrió el 18 de junio de 1772. Sentado junto a él en una glorieta, presencié cómo lo hacía entre las 5 y las 7 de la tarde. Si bien fue un logro modesto, tuvo el valor de ser la primera vez, por lo que el hecho quedó grabado en mi memoria”. Hong Dae Yong fue también conocido por tocar muy bien las cítaras geomungo y gayageum, y su hogar de verano era frecuentemente el escenario de conciertos y el lugar de reunión de los amantes de la música. La casa se encontraba en la ladera del monte Namsan y se llamaba Yuchuno, que significa “Colina donde mora la primavera”. Se conserva un texto que describe uno de esos conciertos. Comienza nombrando a cada uno de los presentes y los instrumentos que tocaron. También dice que era un día primaveral tan bello y perfumado que todos estaban inspirados.

Cuando terminó el improvisado concierto en la casa de verano de Hong Dae Yong, Kim Yong Gyeom, que era el invitado de mayor edad, se levantó de su asiento e hizo una profunda reverencia a los concertistas, aunque eran todos mucho más jóvenes que él. Cuando le preguntaron azorados por qué había hecho eso, Kim Yong Gyeom les contestó: “¿Cómo no inclinarme ante vosotros, que me habéis regalado la música más bella y excelsa que he escuchado nunca?”. El gran interés por la música que tenía Hong Dae Yong se manifestó también en un viaje a China, donde tuvo la oportunidad de escuchar un órgano en una iglesia católica de Beijing. Como científico y músico aficionado que era, Hong Dae Yong estudió a fondo el principio de funcionamiento del órgano y se lo describió maravillado a su amigo Bak Ji Won, quien se encargó de ponerlo por escrito. La última pieza que escucharemos hoy es un tema interpretado con el saenghwang, que es un instrumento de viento cuyo principio de funcionamiento es el mismo que el del órgano.

