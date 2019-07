‘Ficción de medianoche’ de Park Hyoung Su

ⓒ Getty Images Bank

Cuando estaban por dar las doce la noche, una joven pareja que vive en el último piso de unos apartamentos de vecinos, se dispone a hacer sopa de sujebi tras un agotador día de trabajo. Pero al buscar las anchoas secas para hacer el caldo, no las encuentran por ningún lado. El cuento ‘Ficción de medianoche’ relata las historias que imagina la pareja para explicar la desaparición de las anchoas.









-Ya no puedo soportar más esta situación, así que voy a contaros mi plan, ahora que solo quedamos nueve de nosotras–manifestó Seong Beomsu.

-¿Cuál es? ¡Dilo de una vez! –exclamaron sus compañeras, castañeteando los dientes por el frío.

-Los seres humanos saltean, fríen o cocinan las anchoas con salsa de soja y se las comen todas, sin dejar ninguna. Pero a las grandes y secas, como nosotras, nos hierven hasta sacarnos todo el jugo y luego nos tiran a la basura. ¡Decidme si eso no es un insulto! ¡Y eso no es todo! Antes de ponernos a hervir, nos quitan la cabeza y las entrañas, donde residen nuestro intelecto y nuestro espíritu. Pese a ser partes sagradas, no se les da el mismo trato que la carne y la espina dorsal.

¡No debemos seguir tolerando esta situación!

-Pero si nos hirvieran con cabeza y entrañas, el caldo sería turbio y amargo...

-Es tal la oscuridad de este congelador que no puedo verte la cara, pero a juzgar por tu fuerte tono nasal, debes ser Hwang Kitaek, que vivías cerca de Gijang y fuiste atrapado por una red de pesca.

Lo que quiero decir es que en vez de resignarnos y sufrir en silencio ese trato injusto, unamos nuestras fuerzas para volver al Mar del Sur, nuestro hogar.

-¿Qué? ¿Cómo? ¿Al Mar del Sur? ¿Es eso posible?





성범수 - 나는 더 이상 참을 수가 없다. 그러므로 이제 아홉 마리밖에 남지 않은

우리 멸치 여러분들께 내 뜻을 밝히고자 한다.

나머지 여덟 마리의 멸치들 - (추워 이를 딱딱 부딪치며)그래, 한번 얘기해봐

성범수 - 인간들은 다른 멸치의 경우,

볶거나 튀기거나 졸여서 한 점도 남김없이 먹는데 반해

우리들 죽방멸치는 오로지 국물만 우려낸 뒤 음식물 쓰레기로 버린다.

이게 모욕이 아니면 도대체 무엇이 모욕이겠는가~

그 뿐 아니다.

국물을 내기 전에 저들은 우리의 머리와 내장을 떼어낸다.

머리와 내장은 무엇인가~ 지성과 영혼이 담긴 그릇이다.

그 신성한 부위가 살점과 척추만도 못한 취급을 당하고 있다.

우리는 더 이상 이러한 푸대접을 참아서는 안된다.

황기택 - 하지만 머리와 내장을 함께 넣으면 육수가 탁해지잖아.

성범수 - 이곳 냉동실이 어두워 얼굴은 보이지 않는다만 찐득한 비음을 듣자하니

넌 기장 부근에서 살다가 우성호 그물에 걸려 비명횡사한 황기택이로구나.

내 말의 요지는, 여기서 우리가 그런 부당한 대우를 받으며

체념과 묵상으로 도망칠 바에야

어떻게든 힘을 합쳐 고향 남해로 돌아가자는 것이다.!

그 놀라운 선언에 여덟 마리의 멸치들이 놀라 눈이 휘둥그렇게 떴다.









Profesor de literatura coreana Bang Min Ho de la Universidad Nacional de Seúl:

El hombre cree que necesita determinadas condiciones básicas para vivir, pero siempre le falta algo. ¿Qué puede llenar ese vacío? La respuesta son las historias, es decir, la imaginación. Las historias nos producen felicidad, nos hacen libres y nos dan fuerza para seguir viviendo. Ese es el mensaje que el autor desea transmitir con este original relato.









Autor:

Nació en 1972 en Chuncheon, provincia de Gangwondo. Debutó como escritor en 2002 con el cuento ‘Lo que hay que saber antes de tener un conejo’. En 2012 recibió el premio al Artista Joven de Hoy, entre otros galardones.