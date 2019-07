[Reboot] de Wonder Girls

Wonder Girls anunció oficialmente su desintegración en enero de 2017, sin que la mitad posterior de su trayectoria incluyera éxitos relevantes, pese a obtener buenas evaluaciones entre los críticos los discos lanzados por el grupo en 2011 y 2012. En este ambiente, en 2015, estas “chicas maravilla” presentaron un álbum completo, el tercero de su carrera, tras sufrir un cambio de integrantes. Una producción que aunque no logró grandes ventas, fue un hito en la historia de Wonder Girls.





Este álbum es [Reboot], lanzado por un Wonder Girls convertido en cuarteto conformado por Yeeun, Yubin, Hyerim y Seonmi. Lo que demostró este disco fue el proceso de crecimiento de Wonder Girls, cuyas integrantes ya no eran más unas adolescentes. Era claro que ya no querían ser las “niñas mimadas” del público y que buscaban actualizar su posición, ya no más como un producto carente de voz propia, sino como artistas.





[Reboot] contiene trece canciones. Y lo más destacable es que todos los temas del álbum fueron producidos por las propias integrantes de Wonder Girls, excepto uno titulado I Feel You.





Música:

So Hot

Baby Don’ Play

OPPA (오빠)

I Feel You

One Black Night

Loved

John Doe

Cuando el amor está por marcharse / 사랑이 떠나려 할 때