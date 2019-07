Restricciones de Japón serán tema de debate en la OMC

ⓒKBS News

Las restricciones de Tokio a exportaciones hacia Corea del Sur serán abordadas por el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio, lo cual significa que este asunto será objeto de debate internacional. El hecho guarda relevancia en el sentido de que hace público y da un carácter internacional a esta polémica. Sin embargo, ¿acaso no es esto solo el comienzo de una contienda que promete ser bastante larga entre Seúl y Tokio ante las campañas desplegadas por el primero, para dar a conocer lo poco justas e irracionales que son dichas limitaciones, y por el último para justificarlas?





Ciertamente . Es más, se estima que Japón podría adoptar medidas adicionales y muchos opinan que las restricciones del país vecino a exportar al mercado surcoreano tres materiales concretos indispensables para la fabricación de semiconductores, sería solo un primer paso. Al respecto, el gabinete de Tokio ha expresado claramente que no piensa retractarse y que mantendrá la exclusión de Corea del Sur de su “lista blanca” de países aliados, a los que permite exportar sin un permiso previo.





Pero, en un principio, al anunciar el Gobierno nipón restricciones a la exportación, ¿no fue interpretada la adopción de estas medidas como una estrategia de política interior del primer ministro Shinzo Abe de cara a las elecciones al Senado japonés?





Sí. En concreto se pensó que era una medida pasajera acordada por el gabinete de Abe para complacer y recabar simpatizantes, así como para unir el bando que le da más soporte -es decir la derecha y la ultraderecha- de cara a las elecciones. No obstante, al activar esas restricciones sucedió lo contrario, pues el premier nipón perdió apoyo popular. En otras palabras, si la adopción de límites a la exportación fue definida como estrategia electoral, claramente no surtió efecto.





¿Eso quiere deir que no se trata de una estrategia de política interior?





Al menos, ese es el análisis que podría hacerse a estas alturas, máxime considerando la evolución de la situación. Hasta la fecha está en marcha un procedimiento bastante minucioso del Gobierno japonés para excluir a Corea del Sur de su “lista blanca” argumentando que hay sospechas de que varios materiales estratégicos exportados por Japón a Corea del Sur fueron enviados a Corea del Norte, infrigiendo las sanciones internacionales contra ese país. No obstante, dicho argumento es considerado una mera excusa para legitimar las restricciones comerciales, más allá de su veracidad. Aparte, el sistema con el que cuenta Japón para controlar la transferencia de materiales y equipos estratégicos, en particular los posibles de ser usados para fabricar armas, no es tan detallado; pues no incluye limitación alguna a las exportaciones a países aliados que figuran en la “lista blanca”, ni solicita informes sobre las exportaciones de armas convencionales a las naciones no incluidas, incluso después de otorgar el permiso pertinente.





¿Y cuántos son los materiales o equipos estratégicos cuya exportación controlan las autoridades niponas mediante dicho sistema?