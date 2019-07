Kang In abandona Super Junior después de 14 años

© YONHAP News

Kang In, integrante del grupo masculino Super Junior, anunció a través de su cuenta Instagram que abandonaría la agrupación 14 años después de debut.

Kang dijo: “Siempre me sentía culpable ante mis colegas del grupo. Pensé que tomar la decisión lo antes posible era lo correcto, pero no tenía la valentía de hacerlo por el constante apoyo contante de mis fans, y porque pensaba que no debía tomar esa decisión por mi cuenta.

“Sin embargo”, añadió, “me parecía que no debería aplazarlo porque mis colegas sufrían cosas que no deberían haber sufrido por mí”.

Tras debutar como parte de Super Junior, no pudo actuar por mucho tiempo por diversos escándalos, como peleas con transeúntes o por conducir en estado ebrio.

Por último, expresó su agradecimiento a los integrantes del grupo y a la dirección de la compañía, al tiempo de desear un éxito continuado a Super Junior.