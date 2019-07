El rey Sejo y la música

Sejo, el séptimo monarca de la dinastía Joseon, es más conocido como príncipe Suyang, pues tuvo que matar a su joven sobrino, el rey Danjong, y a varios altos funcionarios de la corte antes de alcanzar el trono. Sin embargo, una vez convertido en rey fue un gobernante que se esforzó por fortalecer los cimientos de la dinastía y por seguir la voluntad de su padre, el Gran Rey Sejong. Se han conservado varias anécdotas sobre la juventud de Sejo. Al parecer no era muy bueno en los estudios, pero tenía talento para las actividades físicas, como la equitación y el tiro al arco, así como también para la música. Se cuenta que el Gran Rey Sejong ordenó a sus hijos que aprendieran a tocar la cítara geomungo. Aunque nunca lo había intentado antes, el príncipe Suyang lo hizo tan bien que su padre se quedó encantado. Y cuando se enteró que luego había aprendido también a tocar la cítara gayageum, el Gran Rey Sejong lo elogió diciendo que sería capaz de hacer grandes cosas si se lo proponía. También se cuenta que un día se puso a tocar una flauta. Lo hizo tan bellamente que una grulla bajó del cielo y se puso a bailar con su hermano, el príncipe Geumseong. Naturalmente no debe entenderse esta historia al pie de la letra. Simplemente muestra que el príncipe Suyang, que luego sería el rey Sejo, tenía grandes dotes para la música.

“Alas” – Won Jang Hyeon en el daegeum





Siento un gran amante de la música, el rey Sejo conocía mejor que nadie sus efectos beneficiosos. En 1466, en el año 12 de su reinado, viajó a la provincia de Gangwondo para celebrar la inauguración del templo Sangwonsa, que había sido levantado para augurarle un buen reinado. No era corriente en ese entonces que el rey saliera del palacio e hiciera un viaje tan largo, por lo que se llevaron a cabo toda clase de eventos especiales para celebrar su presencia. Por ejemplo, se abrió una convocatoria extraordinaria del examen de selección de funcionarios en Gangwondo y se realizó un concurso de canciones de trabajo entre los campesinos. El ganador fue un esclavo llamado Dongguri y recibió como premio ropas nuevas y el honor de integrar la procesión real como músico. Como segundo tema, escucharemos una canción de trabajo rural, semejante a la que debió cantarse en ese concurso.

“Canción de trabajo rural de Yangyang” – Kim Jin Tak y otros





El rey Sejo se mostró despiadado con su sobrino, pero como monarca completó la obra que había iniciado su padre el Gran Rey Seong. Uno de sus logros más importantes fue fijar la música ritual de Jongmyo, el santuario de la dinastía Joseon. Este era uno de los deseos del Gran Rey Sejong, que siempre se había lamentado de que se tocara música ritual china en las ceremonias confucionistas de veneración a los ancestros de la dinastía. Sin embargo, no había podido cambiar esta música durante su reinado porque se había encontrado con la oposición de los ministros más conservadores de la corte, que consideraban que la música china era mejor que la coreana. No obstante, al ascender Sejo al trono, modificó ligeramente la música ritual que había mandado componer su padre y la utilizó en las ceremonias de veneración de Jongmyo. Esta es la música que 500 años más tarde la UNESCO reconoció como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. Se cuenta que el rey Sejo sufrió mucho durante su reinado por el sentimiento de culpa. Si hubiera nacido como hijo mayor del Gran Rey Sejong o hubiera existido la norma de que el trono debía ser heredado por el príncipe más capaz, no habría tenido que mancharse las manos para llegar a ser rey.

Música ritual de Jongmyo (fragmento) - Orquesta de Música Cortesana del Centro Nacional Gugak