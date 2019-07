Dayou Plus: calentadores de alta eficiencia y consumo energético cero

© DAYOU PLUS

En la edición de este año de Nano Korea 2019, la muestra nanotecnológica más importante del país, el premio del Presidente del Comité Organizador fue otorgado a Dayou Plus por su calentador de alta eficiencia térmica de nanocarbono. El calentador de panel de nanocarbono presentado posee múltiples aplicaciones en sectores que requieren combinar el calor, tales como electrodomésticos, automóviles y construcción, al ser capaz de alcanzar altas temperaturas de hasta 300 grados centígrados. La clave fue convertir los nanomateriales en tinta. Asimismo, ha combinado el nanotubo de carbono, un material cien veces más fuerte que el acero y con excelente conductividad eléctrica, con el grafito, otro prometedor mineral para mejorar la eficiencia energética de su calentador, abriendo así nuevas posibilidades en distintos sectores industriales.





© DAYOU PLUS

Dayou Plus pertenece al Grupo Dayou establecido en 1960 con el nombre de Dayou A-Tech. La matriz comenzó inicialmente como fabricante de componentes automotrices, expandiendo negocio hacia nuevos territorios hasta adquirir Daewoo Electrónica (actual Winia Daewoo), una de las principales compañías de electrodomésticos de Corea. Por su lado, Dayou Plus fundada en 1967, ha contribuido de forma decisiva en la expasión del grupo empresarial. En la actualidad, esta compañía coreana planea aplicar sus tecnologías a los equipos electrónicos del hogar en consonancia a la Cuarta Revolución Industrial que está próxima a llegar. Este año Dayou Plus ha desarrollado con éxito, en colaboración con el centro de investigación de Ingeniería y Construcción GS, un molde de gran tamaño para la construcción de edificios, equipado con calentador de panel de nanocarbono. Este innovador encofrado para el aislamiento térmico permite reducir el tiempo de secado y maduración del hormigón y disminuir el aire en su masa, ventajas que aceleran la velocidad de la construcción y mejoran la seguridad de los trabajadores. Adicionalmente, trabaja en un módulo de calefacción de autoconsumo para granjas inteligentes. Su meta es reducir notablemente el consumo de energía, incluso hasta casi cero, distribuyendo la energía eléctrica almacenada de los paneles solares mediante calentado de alta eficacia y posteriormente aplicar este módulo a otros entornos, como fábricas.