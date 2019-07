Incursión de China y Rusia en el espacio aéreo de Corea

ⓒYONHAP News

Varios aviones militares chinos y rusos penetraron en la zona de identificación de defensa aérea de Corea del Sur, conocida como KADIZ por su acrónimo en inglés. Uno de ellos, con bandera rusa, incluso sobrevoló el espacio aéreo surcoreano sobre las islas Dokdo en el Mar del Este. En respuesta, cazas de la Fuerza Aérea de Corea avanzaron para contrarrestar la incursión y lanzaron disparos de advertencia.

Los hechos sucedieron en la mañana del día 23, cuando dos bombarderos chinos H-6 entraron en la zona de identificación de defensa aérea de Corea del Sur a las 6:44 de la mañana, y sobrevolaron dicha zona y también la de Japón, conocida como JADIZ. Las aeronaves se desplazaron luego hacia el norte para regresar junto con dos bombarderos TU 95 y un avión de alerta temprana A-50 de Rusia e ingresar nuevamente en la zona de identificación surcoreana.

Cabe recordar que el Derecho internacional no considera las zonas de identificación aérea como parte del espacio soberano de un país, pero son controladas por las autoridades de ese país en aras de la seguridad nacional. Así, cualquier avión que sobrevuele esas zonas sin autorización puede ser identificado como una amenaza y tratado como un enemigo.

Aclarado esto, el incidente se considera como grave, primero porque los aviones chinos y rusos sobrevolaron la zona de identificación sin autorización, e incluso uno de ellos -concretamente un A-50 de Rusia- penetró en el espacio aéreo soberano de Corea del Sur en dos ocasiones, durante siete minutos en total.

Posteriormente, dicho avión se retiró cuando dieciocho cazas surcoreanos, que salieron a contrarrestar la incursión, lanzaron granadas flash-bang y disparos de advertencia. Pese a todo, las aeronaves de China y Rusia siguieron sobrevolando los espacios de identificación aérea de Corea y de Japón y, en un momento dado, sobre el mar entre la península coreana y el archipiélago nipón se concentraron unos 30 aviones militares de cuatro países, incluidos los cazas de las Fuerzas de Autodefensa de Japón.

Inmediatamente, y dada la gravedad de los hechos, el Gobierno surcoreano presentó quejas oficiales tanto a Rusia como a China. En particular, transmitió a las autoridades rusas un fuerte mensaje, advirtiéndoles de la gravedad de la incursión de sus aviones militares en el espacio aéreo surcoreano y sobre todo en el espacio soberano de Corea al sobrevolar las islas Dokdo. La respuesta de la Embajada de Rusia en Seúl a la advertencia de Corea fue que esa incursión no fue premeditada, sino quizá derivada de un fallo técnico de los sistemas de la aeronave en cuestión. El problema es que la postura de Moscú fue totalmente distinta, pues alegó que sus pilotos, y también los pilotos chinos, respetaron cabalmente los reglamentos internacionales al realizar su primer entrenamiento aéreo en la región de Asia-Pacífico, y que los surcoreanos realizaron vuelos poco profesionales, obstruyendo la trayectoria de los aviones rusos y amenazando la seguridad de sus oficiales. China, por su parte, secundó a Rusia al afirmar que la zona de identificación de defensa aérea no es un espacio aéreo soberano, además de insistir en que el derecho aéreo recoge la libertad de vuelo.