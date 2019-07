Seúl y Tokio en tensión por las restricciones

ⓒYONHAP News

Representantes de Seúl y Tokio protagonizaron una intensa discusión el día 24 durante la reunión del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio por las restricciones impuestas por Japón a las exportaciones hacia Corea del Sur.

El delegado del Gobierno surcoreano, Kim Seung Ho, enfatizó que las limitaciones al comercio del país vecino violan las normas de la OMC y no son una medida interna para defender la seguridad nacional, al contrario de lo que alegan las autoridades niponas. Afirmó que el multilateralismo comercial surgió en el pasado para atajar las represalias económicas con fines políticos y ahora consumidores inocentes se ven perjudicados por las medidas de Tokio. Sin embargo, puntualizó que básicamente Corea del Sur desea superar este problema mediante el diálogo, aunque su propuesta de mantener consultas bilaterales en paralelo a la reunión del Consejo General de la OMC fue rechazada por la contraparte nipona.

Los enviados de Tokio, en cambio, insistieron en que las restricciones a la exportación son simples medidas para reforzar el control interno sobre el comercio exterior y por ende no procede abordarlas ante la OMC. En particular, el embajador de Japón en Ginebra, Junichi Ihara, sostuvo que el libre comercio no da permiso a intercambiar bienes o tecnologías susceptibles de ser usados militarmente sin control alguno.

Mientras, el mismo día 24 venció en Japón el preaviso sobre dicha reforma legal, concretamente sobre normas, permisos y restricciones a la exportación, así como el plazo para recabar opiniones. Este periodo fue aprovechado también por las autoridades de Seúl para enviar una carta a las autoridades japonesas, alegando falta de imparcialidad en las justificaciones alegadas para excluir a Corea del Sur de la “lista blanca” de naciones a las que pueden exportar las empresas niponas sin permisos añadidos del gabinete de Tokio. Considerando que la mayoría de las opiniones recogidas en Japón apoyan esa exclusión y que el plazo de preaviso terminó, lo único que falta para acometer la reforma legal pertinente es la aprobación por parte del Consejo de Ministros. De concretarse la enmienda, las restricciones a la exportación hacia Corea del Sur entrarán en vigor en toda su escala a partir de mediados de agosto, afectando a unos 1.100 bienes.