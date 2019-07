[My Dear, My Lover] de Dear Cloud

[My Dear, My Lover] es la producción que marca el regreso al escenario del grupo Dear Cloud después de seis años sin discos. Un trabajo en el que destacan las innovaciones de esta banda a partir de la música con la que ha deleitado a sus fans desde el debut, y en el que brillan las repeticiones de su estilo de siempre. Dicho esto, definitivamente lo que cautiva más de su música, y que sin lugar a dudas es considerado la insignia de este conjunto, es la voz su vocalista Nine.





La voz de Nine y los matices del sonido que llenan las doce canciones del álbum [My Dear, My Lover] son los elementos repetitivos en la música de Dear Cloud. Elementos que la distinguen de la mejor manera. La letra de los temas, en cambio, es lo nuevo, pues refleja los cambios -grandes o sutiles- producidos en el consciente y el inconsciente de los integrantes de esta banda. El protagonista de las canciones ya no más es un sujeto que sufre porque no puede hacer nada con las angustias y los miedos que lleva dentro, sino otro que dice que “ya no llora” tras superar sus ansiedades.





Música

Wallflowers

네 곁에 있어 / Estoy a tu lado

Runaway

21세기 히어로는 어디에 / Dónde está el héroe del siglo XXI

Closer

Shining Bright

엄마의 편지 / La carta de mamá