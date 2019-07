Corea crece un 1,1% en el 2T

© YONHAP News

El Banco de Corea dio a conocer el 25 julio que el PIB del país creció entre abril y junio un 1,1%, respecto al trimestre anterior. La atención se centró en los datos del segundo trimestre, pues en los tres meses anteriores registró un crecimiento de un -0,4%, alimentando preocupaciones ante una posible recesión. Sin embargo, al revertirse la tendencia desfavorable, la economía del país respira al pensar que ha evitado el peor de los escenarios. Sin embargo, el buen desempeño trimestral del 1,1% no es tan positivo como parece. Se observa una corrección positiva en el consumo y las exportaciones, pero como las cifras del primer trimestre fueron tan bajas, bastaba un mero aumento para anotar un repunte. En particular, el comercio exterior subió un 2,3%, impulsado por la ligera mejora de las exportaciones de automóviles y semiconductores. Por su lado, la contribución del consumo privado al crecimiento económico fue de -0,2 puntos porcentuales, mientras que los gastos del Gobierno aportaron 1,3 puntos porcentuales, lo que implica que las recientes cifras positivas no son señales de revitalización, sino más bien resultado de un efecto base y del gasto gubernamental. Así, los expertos ven difícil lograr el objetivo de crecimiento económico del 2,2% proyectado por el Banco de Corea para este año.





El Banco de Corea redujo el 18 de julio el tipo de interés de referencia, situándolo en el 1,5% y revisó a la baja la previsión de crecimiento para 2019 del 2,5% al 2,2%. Para cumplir dichos pronósticos, el PIB tendrá que subir un 0,8% y un 0,9% respectivamente en el tercero y cuarto trimestre, cifras difíciles de alcanzar ante factores externos como la escalada de tensión entre Estados Unidos y China, una disputa comercial que por el momento está lejos de apaciguarse, y las represalias de Tokio contra Seúl. Los principales componentes del PIB son el consumo, la inversión, el gasto del Gobierno y las exportaciones netas. El gasto público tuvo una contribución destacada en el crecimiento del 2,7% de la economía coreana en 2018, al aportar 0,9 puntos porcentuales. El problema radica en que ya se ha realizado el 65% del presupuesto anual en el primer semestre y es difícil esperar efectos tangibles en lo que resta del año, incluso contando con un presupuesto complementario. Los expertos coinciden en que el sector privado debería revitalizarse para alcanzar el crecimiento fijado para este año.