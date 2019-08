Lugares para viajar con mascotas

© Glamping Korea

Las vacaciones siempre son bienvenidas, y muy esperadas por la mayoría de la gente, salvo por aquellos que conviven con algún animal de compañía, pues cada vez que desean ir de viaje deben hacerse la misma pregunta... ¿qué hacer con el perro si no puede acompañarme en las vacaciones? Hasta hace poco, las opciones más viables eran “contratar a un canguro”, dejarlos con alguien de confianza, o renunciar al viaje para quedarse con ellos en casa. No obstante, a medida que aumenta la población de mascotas en Corea, hoy día ya hay varios alojamientos y destinos turísticos que no solo permiten su entrada, sino que disponen de servicios exclusivos para las mascotas viajeras.

Uno de los lugares más populares para ir con animales de compañía es el Bosque Recreativo de Saneum, en Yangpyeong, provincia Gyeonggi. Se trata de un remanso de paz, un refugio para escapar de la bulliciosa vida de la ciudad y tomar un momento de descanso en la tranquilidad de la naturaleza. Se sitúa cerca de la capital Seúl, a menos de una hora y media en coche, y lo mejor de todo es que cuenta con un área especial para los animalitos, por lo que supone un lugar perfecto para aquellos que quieran pasar un día diferente y memorable con sus mascotas. Solo que para acceder a las instalaciones del Bosque Recreativo de Saneum con animales, hay que cumplir con algunos requisitos tales como que tenga más de seis meses y menos de 10 años de edad, no exceder de 15 kg de peso y contar con las vacunas obligatorias registradas en la cartilla. .





© National Recreation Forest Management Office

La acampada es también una actividad interesante para ir con mascotas durante las vacaciones. Imaginen correr entre prados verdes, oler las fragancias de la naturaleza, y tomar una siesta bajo la sombra fresca… Eso será el paraíso para los animalitos y también para sus dueños. Esta maravillosa experiencia pueden vivirla en Glamping Korea, un sitio para acampar al aire libre con el lujo y las condiciones propias de los mejores hoteles, pero al que podrán llevar a sus fieles amigos. Situado en Yangju, en la provincia Gyeonggi, dicho lugar cuenta con ocho caravanas, varias instalaciones de juego para perros, y un paisaje natural precioso en donde su mascota no se cansará de jugar.

Por último, están las playas caninas que, si bien todavía no hay muchas en el país, son uno de los mejores lugares para veranear junto a sus perros. La más conocida es ´Mung Beach’, en la localidad de Yangyang, en la provincia Gangwon, famosa por sus playas de arena fina y aguas cristalinas. El nombre ´Mung Beach´ deriva de la onomatopeya ´mung(mong)’, usada para describir el ladrido de los perros en Corea. Se trata de un pequeño tramo –de unos 100 metros- de la playa Gwangjin, habilitado para bañistas y canes. Inaugurado por primera vez en 2016, es una playa privada que opera desde mediados de julio hasta la tercera semana de agosto. Sin duda, un lugar ideal para pasar unas divertidas vacaciones junto a sus queridas mascotas.

Respecto al uso del transporte público para animales de compañía, vale saber que la Ley del Servicio Ferroviario admite llevarlos en tren siempre que vayan dentro de su transportín o jaula o cualquier contenedor cerrado, y porten la ficha de vacunación. En el caso de los autobuses, las normas pueden variar para cada compañía por lo que es necesario consultar con antelación.