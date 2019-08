El geomungo y Kim Seong Ki

Los antiguos coreanos consideraban que el geomungo estaba a la cabeza de los instrumentos musicales. Según cuenta la leyenda, cuando Wang San Ak creó el instrumento en el período Goguryeo, una grulla negra bajó del cielo y se puso a danzar al ritmo de sus sones. Durante Silla Unificada, el geomungo estuvo guardado en el Cheonjongo, donde se custodiaban los mayores tesoros del reino. Cuando el maestro del geomguno Ok Bo Go del período Silla se retiró del mundo para llevar la vida de un ermitaño en el monte Jirisan, el rey envió un emisario especial para rogarle que transmitiera el arte de tocar el instrumento. Como se puede apreciar, el geomungo ocupó siempre un lugar especial en Corea. Fue el instrumento por excelencia de los estudiosos confucionistas porque decían que aclaraba la mente y calmaba el corazón. Uno de los intérpretes más eximios del geomungo fue Kim Seong Ki de fines del período Joseon. A pesar de que no era de origen noble sino plebeyo, pensaba y actuaba como los estudiosos que reverenciaban el geomungo. Por ejemplo, como se avergonzaba de utilizar su talento musical como medio de subsistencia, eligió vivir en la pobreza. Al hacerse anciano, se construyó una choza junto al río Hangang y pasó los días pescando. Por esta razón, fue conocido por varios seudónimos relacionados con la pesca y la vida retirada.

“Movimiento dentro de la quietud” - Geomungo Factory.





Kim Seong Ki no solo fue un gran intérprete y compositor de geomungo, sino también del tungso, que es tipo de flauta de bambú, y de la bipa, que es una especie de mandolina de cuatro cuerdas. Se cuenta que le gustaba tocar el tungso a la orilla del río en las noches claras de luna y que cuando lo hacía, graznaban con embeleso los gansos y los ibis. Sin embargo, cuando los poderosos querían contratar sus servicios para animar sus fiestas, se rehusaba de plano y no cambiaba de parecer aunque lo presionaran o tentaran con dinero. Un noble muy poderoso llamado Mok Ho Ryong, que era temido por todos porque había denunciado por conspiración a mucha gente inocente, le pidió en varias ocasiones que tocara en sus banquetes, pero el músico siempre se rehusaba aduciendo excusas. Un día el tal Mok Ho Ryong envió a un sirviente con la orden de traerlo bajo amenaza si era necesario. Enfadado, Kim Seong Ki tiró su bipa al suelo y le dijo al sirviente que le transmitiera lo siguiente: “Ya tengo 70 años y no te tengo miedo. Denúnciame si quieres, que he vivido más que suficiente ”. Sin duda, Kim Seong Ki fue un músico de firmes convicciones.

“Ciudad Pungnyu” - Bulsechul





Se cuenta una anécdota de la juventud de Kim Seong Ki que muestra su determinación por aprender todos los secretos del geomungo. Su maestro era un músico anciano que guardaba con celo sus creaciones para él solo, puesto que esperaba a que todos sus discípulos estuvieran dormidos para ponerse a componer o ejercitar sus obras. Kim Seong Ki descubrió este secreto de su maestro e iba a escucharlo a escondidas detrás de la puerta de su habitación cuando comenzaba su sesión de prácticas nocturnas. Un día el maestro abrió la puerta de golpe y Kim Seong Ki se llevó un susto tan grande que se cayó redondo al suelo. En lugar de enfadarse, el maestro se conmovió por los grandes deseos de aprender de su discípulo, de modo que que a partir de ese día compartió con Kim Seong Ki todos sus conocimientos sobre el geomungo.

“Chulgang” - Banda de Gugak de Lee Jeong Ju