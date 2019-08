Fomento del sector de materiales industriales

ⓒYONHAP News

El Gobierno surcoreano anunció un paquete de medidas para fomentar los sectores de repuestos, equipos y materiales de uso industrial, considerando lo mucho que dependen las empresas nacionales de importaciones procedentes de Japón para disponer de esos bienes. Se trata de una iniciativa que busca hacer frente a las represalias económicas del gabinete de Tokio, ¿verdad?





Efectivamente . Sin embargo, sobra decir que aparte de ese objetivo, el paquete de medidas también está destinado a solucionar un problema que persiste en la economía surcoreana desde hace mucho tiempo: el insuficiente desarrollo y la falta de competitividad de la industria nacional de materiales primarios. De ahí que las nuevas medidas, en caso de resultar efectivas, servirán no solo para neutralizar las restricciones comerciales de Japón, sino también para ayudar a la economía de Corea del Sur a dar un salto importante y superar la “cojera” que padece con una industria manufacturera ultra avanzada pero que debe traer de otros países muchos de los materiales primarios que necesita para producir los bienes finales.





¿Cuánto depende la economía surcoreana de Japón para el suministro de repuestos, equipos y materiales de uso industrial?





Los datos indican que de hecho las importaciones de aquellos bienes son el principal motivo del déficit comercial de Corea del Sur frente a Japón. Por ejemplo, en 2018, Corea importó un total de 54.600 millones de dólares y el 68% de esas importaciones fueron precisamente repuestos, equipos y materiales industriales. Así, el déficit comercial frente al país vecino alcanzó el año pasado 24.100 millones de wones, de los cuales 22.400 millones -equivalentes al 93%- correspondieron al comercio de dichos productos.





Pero, ¿tan pobre es el desempeño de la industria surcoreana de respuestos y materiales industriales?





Bueno, siempre hubo esfuerzos por fomentarla y la industria creció significativamente en los últimos años gracias a las iniciativas y los programas que impulsó el Gobierno para promoverla. Es más, la producción nacional de repuestos, equipos y materiales de uso industrial se triplicó entre 2001 y 2017, mientras que las exportaciones aumentaron en ese mismo periodo de 64.600 millones a 340.900 millones de dólares.





Entonces, ¿por qué sigue dependiendo tanto de Japón?





Es que la diferencia en cuanto a nivel tecnológico aún es amplia y la producción de materiales industriales creció en Corea del Sur, pero no tanto en lo que se refiere a bienes de alta precisión y sofisticación, sino entre aquellos de uso general cuya elaboración presenta un grado de concentración tecnológica relativamente menor. Dicho esto, algunos de los sectores que más dependen de Japón para ser provistos de materiales son los de semiconductores y pantallas, que a la vez son los que más contribuyen a las exportaciones de Corea del Sur; mientras que la tasa de autoabastecimiento de materiales primarios no llega al 50%. Así, está claro que con el nuevo paquete de medidas, el Gobierno aspira no solo a neutralizar las represalias comerciales de Japón, sino también a superar un problema que existe desde hace mucho en la economía nacional.