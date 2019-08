Desaceleración del conflicto entre Corea y Japón

ⓒKBS News

Japón, si bien promulgó la ley de control del comercio que excluye a Corea del Sur de su lista blanca de países fiables para exportar, no amplió el número de productos cuyo envío al mercado surcoreano requiere permisos extras, además de permitir la exportación de un cargamento de fotorresistencias de rayos ultravioleta extremos. Este es uno de los tres bienes sobre los cuales el Gobierno japonés impuso primeramente restricciones, exigiendo autorización separada para su exportación a Corea. Los dos restantes son el fluoruro de hidrógeno de alta pureza y la poliimida fluorada, indispensables para la fabricación de chips semiconductores y pantallas. Así, el gabinete de Tokio desistió de agravar la situación, con lo que el conflicto entre ambos países muestra cierta desaceleración.

Específicamente, las autoridades niponas presentaron esta semana las reglas de ejecución para la autorización de las exportaciones, manteniendo en vigencia los permisos globales especiales otorgados cada tres años a empresas reconocidas por el Gobierno de Japón para vender a países extranjeros sin necesidad de permisos añadidos. Los productos que pueden exportar son 857 considerados no susceptibles de los 1.120 bienes estratégicos cuyo comercio controla el gabinete de Tokio. Este sistema permite a naciones no incluidas en la referida lista blanca comerciar con Japón como si estuvieran en ella, de realizar operaciones comerciales con una empresa certificada por las autoridades de ese país como exportador fidedigno. Eso sí, en este caso, el número de productos posibles de ser exportados sin permisos extras es menor y los trámites para la obtención de ese permiso global especial cada tres años más complicados.

En resumen, Japón, aunque decidió no considerar más a Corea del Sur como país fiable para la exportación de bienes estratégicos, ni amplió la lista de los bienes cuyo envío al mercado surcoreano necesita autorización separada ni retiró el sistema de permisos globales especiales. Y esto fue visto positivamente por los surcoreanos, ya que por lo pronto no hay más sectores afectados por las restricciones de Tokio que los ya perjudicados, es decir los de semiconductores y pantallas. No obstante, la opinión predominante es que es demasiado prematuro como para bajar la guardia y sentir alivio, dado que habrá que seguir con detenimiento la forma en que aplicará el Gobierno japonés las reglas de ejecución para el otorgamiento de permisos globales a las exportaciones y si procederá a adoptar medidas adicionales.