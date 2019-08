Moon emprende importante reorganización de su Gabinete

El presidente surcoreano Moon Jae In reemplazó a ocho funcionarios a nivel ministerial en su primera reorganización del Gabinete en cinco meses.

¿Quiénes figuran entre los recién nombrados?





La reforma afecta concretamente a cuatro carteras: para el Ministerio de Justicia fue nombrado el ex secretario jefe de Asuntos Civiles, Cho Kuk; para el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Asuntos Rurales, el ex vice ministro de la cartera Kim Hyun Soo. Mientras, en el Ministerio de Ciencia y TIC fue nominado el Choi Ki Young, profesor de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Seúl; y por último, al frente del Ministerio de Igualdad de Género y Familia fue designada Hong Mi Young, ex legisladora del partido político Uri.





Al respecto, se habla de que la reciente reforma ministerial puede resumirse en tres palabras claves: las elecciones legislativas generales, el ex asesor presidencial Cho Kuk y el ímpetu en la gestión del Gobierno. ¿A qué hace referencia todo esto ?





Vayamos por partes. Primero, sobre las elecciones generales, vale saber que tendrán lugar el próximo año y para ello se preparan para postularse los ex ministros de las carteras recientemente reformadas. En otras palabras, los ministros de Agricultura, Ciencia y Familia pasaron a otras manos para que los funcionarios actuales puedan postularse a las elecciones legislativas de 2020. En tanto, se designaron como nuevos jefes de las carteras a expertos y académicos con vasta experiencia en respectivas áreas para poder mantener así el ímpetu en la gestión del Gobierno.





Y en cuanto al ex asesor presidencial Cho Kuk?





Esta figura –ahora nominada a ministro de Justicia- es la clave de todo. Para entender dicho asunto, primero hay que conocer un poco la reforma del Poder Judicial que está impulsando el Gobierno de Moon Jae In. En breve, el plan consiste básicamente en limitar las facultades investigadoras de la Fiscalía. A tal efecto se valora repartir las potestades entre la procuraduría y la Policía, y transferir la facultad de investigación a altos funcionarios a la naciente Dirección de Investigación de Corruptos de Alto Rango. Con ello se espera disminuir la influencia sobre el Ministerio de Justicia, que durante las últimas décadas ha estado “casi que controlado” por funcionarios de la procuraduría.

Ya que la moción de ley para la reforma de la Fiscalía fue designada como ´fast-track´, para así tramitar su aprobación en la Asamblea Nacional por vía rápida legislativa, ahora se espera que con el nombramiento de Cho Kuk como nuevo jefe de la Justicia, cobre impulso el proceso de su aprobación, lo cual sería fundamental para llevar a la victoria al partido gobernante en las próximas elecciones generales.





De ahí que califiquen al ministro entrante Cho Kuk como la pieza decisiva del presidente Moon Jae In, y de hecho como futuro candidato a presidente...