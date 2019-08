Discurso presidencial por el Día de la Liberación de Corea

ⓒYONHAP News

El presidente Moon Jae In declaró en su discurso por el Día de la Liberación que construirá una Corea fuerte y firme ante cualquier imprevisto o amenaza externa. Afirmó que erigir una nación de este tipo no ha sido posible porque el pueblo coreano sigue dividido, mientras que sobre el conflicto con Japón hizo una crítica en tono calmado pero tajante, al manifestar que “reflexionar sobre el pasado no es aferrarse a lo hecho o lo no hecho, sino reconocer el pasado para superarlo realmente y avanzar hacia el futuro” y exhortar así al vecino país a hacer una profunda reflexión sobre el dolor que causó antaño a otros pueblos. Agregó que solo a partir de ella podrá actuar como verdadero líder en el camino de la paz y la prosperidad de Asia del Este.

En realidad, el discurso presidencial llamó la atención aún antes de su lanzamiento debido a pronósticos que prevían que sería un anticipo de cómo piensa manejar el Gobierno surcoreano las fricciones con Japón. Incluso hubo opiniones de que la alocución del mandatario estaría marcada por un sentimiento anti Japón. Sin embargo y al contrario de lo que algunos vaticinaron, el discurso de Moon Jae In no se centró tanto en hacer un “contrataque” a Japón, sino en enfatizar el diálogo, la cooperación y la mirada hacia un futuro de beneficio mutuo. Así, el mandatario enfatizó la necesidad de solucionar el conflicto por la vía diplomática y la importancia de no dejarse llevar por las emociones o actuar impulsivamente, eso sí, afirmando que Seúl seguirá exigiendo a Tokio que corrija las medidas injustas que tomó en un comienzo.

Ahora podría decirse que después del discurso presidencial le toca a Japón reaccionar, máxime porque Moon incluso aludió a los Juegos Olímpicos de Tokio y expresó que espera el torneo sea aprovechado como una oportunidad para acelerar la marcha rumbo a la prosperidad conjunta. Por lo pronto, se piensa que será posible conocer, aunque sea vagamente, la postura y las intenciones de Japón mediante la inminente reforma de gabinete que hará el primer ministro de ese país, Shinzo Abe, en virtud de los resultados de las recientes elecciones al Senado, y los cambios en su equipo diplomático, incluyendo el nombramiento de un nuevo embajador para Corea del Sur.