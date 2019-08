Revelado el albúm de X1, ‘Bisang: QUANTUM LEAP’

© SWING ENTERTAINMENT

El grupo de chicos X1 formado tras el concurso de ídolos de alto perfil, "Produce X 101" de Mnet, anunció el día 19 que su canción principal de debut se titula 'FLASH'.





En sus redes sociales, X1 reveló la imagen del primer mini álbum 'Vuelo: el Salto Cuántico (Bisang: QUANTUM LEAP)' con el título de las canciones. En el tracklist del álbum aparecen títulos de 7 temas: Flash, 'Stand Up', 'Eres bonita cuando ríes', 'Está bien', 'U GOT IT', 'MOVE' (Prod. por ZICO) y 'X1_MA'.



Según dijeron, este álbum ha sido elaborado en la versión de ‘Vuelo’, la cual refleja el deseo de que los 11 miembros vuelen juntos como uno y la de 'Salto Cuántico', que muestra la voluntad de dar un gran salto adelante.





X 1 lanzará el primer mini álbum a las 6 de la tarde del 27 de agosto a través de varios sitios de música online. Y el mismo día, a las 8 de la noche, ofrecerá un show-con de debut (showcase y concierto) en Gocheok Sky Dome.