Park Wan Seo, “Por el bien de mi añoranza”

El relato “Por el bien de mi añoranza” recibió la primera edición del Premio Literario Hwang Sunwon en 2001. Trata de dos primas de más de sesenta años y de cómo la mayor de ellas descubre lo que es la añoranza cuando ya no puede tener a la otra cerca.









Una isla del Mar del Sur donde el verano es fresco y el invierno es tibio. Un lugar donde las hojas amarillas de los gingkos caen sobre el césped verde. Una isla donde un pescador de setenta años todavía atractivo vuelve a su casa sosteniendo con orgullo un besugo rosado para dárselo a su esposa, bonita y una excelente cocinera.

Cuando pienso en una isla así, la añoranza fluye en mi corazón como el agua de un manantial. Es una bendición que pueda tener este sentimiento. Como nunca había echado de menos nada, tampoco me había dado cuenta de cuán seco estaba mi corazón.

Mis hijos quieren que las próximas vacaciones de verano vayamos a la isla donde vive mi prima, pero yo no iré. Por el bien de mi añoranza. En lugar de eso, me quedaré esperando el día que mi prima me envíe un besugo rosado.





여름에는 시원하고 겨울에도 춥지 않은 남해의 섬.

노란 은행잎이 푸른 잔디 위로 지는 곳.





칠십에도 섹시한 어부가

방금 청정해역에서 낚아올린 분홍빛 도미를 자랑스럽게 들고

요리 잘하는 어여쁜 아내가 기다리는 집으로 돌아오는 풍경이 있는 섬.





그런 섬을 생각할 때마다

가슴에 그리움이 샘물처럼 고인다.





그립다는 느낌은 축복이다.

그동안 아무것도 그리워하지 않았다.

그릴 것 없이 살았음으로

내 마음이 얼마나 메말랐는지도 느끼지 못했다.

우리 아이들은 내년 여름엔

이모님이 시집간 섬으로 피서를 가지고

지금부터 벼르지만 난 안 가고 싶다.

나의 그리움을 위해.





그 대신 택배로 동생이 분홍빛 도미를 부쳐올 날을 기다리고 있다.









Entrevista a la crítico de literatura Jeon So Yeong:

La narradora vivió toda la vida sin echar de menos a nadie. Recién cuando su prima se va lejos, se da cuenta de lo mucho que la añora y establece una verdadera relación de hermana con ella. Cuando dice que no irá a la isla, no significa que no quiere verla, sino que quiere prolongar un poco más ese sentimiento de añoranza que le ha devuelto la vida a su corazón.









Autora:

Park Wan Seo nació en 1931 y falleció en 2011. Debutó como escritora en 1970 con el relato “Árbol desnudo”. Algunas de sus obras más conocidas son “Hambruna en la ciudad”, “Todavía estás soñando”, “Quién se comió todos los singah”, entre otras muchas.