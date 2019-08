Fondos de inversión en DLS no garantizados

ⓒ KBS

Actualmente suscitan en Corea inquietud y controversia los fondos de inversión en los llamados DLS (Derivate Linked Securities) que en español se traduciría como derivados con activo subyacente variado, en concreto los no garantizados, o sea los que no aseguran la recuperación de la inversión inicial. El problema es que fueron ofrecidos como si fueran destinos de inversión seguros sin una advertencia sobre los peligros que conllevan y el lío es que ahora casi un billón de wones está por perderse...





De ahí que los bancos y las agencias financieras que vendieron aquellos productos de inversión estén siendo acusados de “venta inadecuada”, pues indujeron a sus clientes a invertir en fondos que no se adecúan a sus necesidades sin siquiera avisarles de los posibles riesgos. Por ejemplo está el fondo de inversión sujeto a los intereses de los bonos estatales a diez años de Alemania, que el banco Woori ofertó hace varios meses. En ese entonces, el banco promocionó el producto a sus clientes, diciéndoles que podrán lograr una rentabilidad entre el 4% y el 5% si los intereses que el fondo toma como activo subyacente no descienden por debajo del -0,2%. Por supuesto, en ese momento nadie imaginó que el rendimiento de los bonos estatales de Alemania disminuiría hasta ese nivel y el banco ni se molestó en explicar los peligros ni sus clientes en preguntar por ellos. Sin embargo, los intereses de los bonos alemanes han caído en picada en los últimos meses. En estos momentos están en el -0,7%, lo que significa que las pérdidas de los inversores ascienden al 97%. Lo peor es que el plazo de los contratos de ese fondo de inversión empezará a vencer desde el 19 de septiembre, lo que significa que muchos inversores están por perder todo el capital que depositaron en él.





Pero, ¿no que la venta de ese fondo de inversión comenzó hace tan solo unos meses? ¿Tiene tan corto plazo de vencimiento?





Esa es precisamente una de las características de los fondos de inversión en DLS, su corta duración y por cuyo manejo las entidades que los operan cobran elevadas comisiones. Aún así, los inversores optan por poner su capital en ellos porque son productos financieros que prometen elevadas ganancias, aunque no sean tan seguros. No obstante, los analistas señalan que estos fondos, en particular los que toman como activo subyacente las tasas de interés, son los más arriesgados de su tipo, dado que los intereses, una vez que entran en un ciclo bajista, no logran salir de él durante largo tiempo y por ende es difícil para los inversores recuperar las pérdidas.





De ser así, es aún más importante el papel de las entidades que las ofrecen y su obligación de facilitar toda la información que el inversor necesita saber antes de contratar esa clase de fondos, ¿no?





Definitivamente. Y la pregunta pendiente ahora es si los bancos o las agencias financieras advirtieron lo suficiente a sus clientes o si solo se esmeraron en publicitar la alta rentabilidad de la que podrían llegar a disfrutar. Respecto al caso aludido, el banco Woori sostiene que no cometió “venta inadecuada” porque en el momento de establecer el contrato todos sus clientes accedieron a los términos e incluso firmaron una carta de consentimiento. Sin embargo, la explicación parece ser insuficiente para calmar algunas críticas que sostienen que si de hecho no fue una práctica inadecuada, sí fue una falta de ética profesional, así como una “negligencia intencional”.