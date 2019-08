Suspensión del GSOMIA entre Corea y Japón

ⓒYONHAP News

Presidencia decidió el día 22 no seguir con el Acuerdo General sobre la Seguridad de la Información Militar con Japón o GSOMIA según su acrónimo en inglés, un pacto que agiliza el intercambio de índole militar, en concreto aquella información de segundo grado o menos cuya divulgación puede ocasionar “peligros palpables o considerables”. En otras palabras, datos confidenciales inferiores en nivel de riesgo a los secretos de primer grado, clasificados así en el sistema vigente en Corea del Sur en vista de que su filtración puede acarrear “peligros mortales”.

Al respecto, el subdirector de la Oficina de Seguridad Nacional de Cheongwadae, Kim You Geun, declaró que la decisión de no extender el GSOMIA considera los cambios graves producidos en el ambiente de cooperación entre Corea del Sur y Japón en materia de seguridad. Así dio a entender que el marco de cooperación entre ambas naciones se alteró seriamente y que la confianza mutua se vio dañada, al excluir el vecino país a Corea del Sur de su lista blanca de países fiables para las exportaciones de bienes estratégicos sin fundamentos claros o convincentes. Kim agregó que la decisión no fue fácil, sin embargo las autoridades del Gobierno determinaron prudente suspender el acuerdo porque mantenerlo en una situación tan delicada no contribuiría al interés nacional.

El Acuerdo General sobre la Seguridad de la Información Militar fue firmado por Corea del Sur y Japón en 2016 para compartir datos militares y de inteligencia, sobre todo relacionados con Corea del Norte y su programa de desarrollo nuclear y balístico. Es el único pacto militar establecido por Seúl y Tokio, y es además evaluado como el eslabón que completa el sistema de cooperación tripartita entre Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Sin embargo, cabe recordar que el GSOMIA, en una primera oportunidad fue cancelado apenas una hora antes de la firma oficial durante el gobierno del expresidente Lee Myung Bak debido al fuerte rechazo expresado por la clase política y por los propios ciudadanos ante la falta de transparencia en el proceso de las negociaciones intergubernamentales. El acuerdo se estableció posteriormente en 2016, bajo el mandato de la expresidenta Park Geun Hye, pese al feroz desacuerdo de la oposición.

Por regla básica, la vigencia del GSOMIA es de un año con extensión automática de no manifestar ninguna de las partes la voluntad de abandonar el acuerdo. Dicho esto, aún tras la entrada del actual Gobierno, que antaño cuando formaba la oposición lo rechazó, el pacto fue prorrogado dos veces, en 2017 y en 2018. Esto implica que pese a los muchos puntos polémicos que puede tener, el GSOMIA es provechoso para Corea del Sur. No cabe duda de que este acuerdo permite a Japón conocer más directamente lo que pasa en la península coreana gracias al alto nivel de inteligencia de fuente humanas de Seúl y por ende su suspensión puede ser más perjudicial para ese país. Sin embargo, también hay que reconocer que provee a Corea del Sur de información adicional detectada por los sofisticados equipos de reconocimiento y vigilancia de Tokio sobre las actividades del Ejército norcoreano, datos que le pueden resultar muy útiles, máxime ante un aumento de las amenazas balísticas de Corea del Norte.

Ahora, con la decisión tomada, el pronóstico inmediato es que la no extensión del GSOMIA por parte del Gobierno surcoreano congelará las relaciones con Japón, e incluso creará una situación incómoda con Estados Unidos, que ya expresó una postura negativa sobre la suspensión de dicho acuerdo en aras de su estrategia de seguridad en el noreste asiático.