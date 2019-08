Corea del Sur abandona el acuerdo de intembio militar con Japón

ⓒYONHAP News

Ayer, jueves 22 la Oficina del Presidente, Cheongwadae, anunció la decisión de Corea del Sur de no extender el acuerdo bilateral con Japón sobre el intercambio de información militar clasificada, firmado en noviembre de 2016. ¿A qué se debe la ruptura del pacto?





Para comenzar, el GSOMIA se firmó en noviembre de 2016 con el objetivo de facilitar el intercambio de inteligencia entre Seúl y Tokio, principalmente sobre Corea del Norte, considerando la importancia de la cooperación en materia de seguridad del Nordeste Asiático y los aliados de Washington. El acuerdo se renueva cada año de no expresarse la voluntad de suspenderlo por ninguna de las partes. No obstante, Seúl decidió no prorrogar el pacto al finalizar la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de Corea del Sur y Japón en Beijing sin ningún avance sustancial.

Concretamente, Seúl atribuyó dicha medida a la indisposición de Tokio de solucionar el conflicto comercial que sostienen a través del diálogo. Asimismo señaló que Corea ha sido eliminada de su lista blanca de socios comerciales de confianza supuestamente por problemas de seguridad, lo que ha conducido a un cambio grave en las condiciones de cooperación en esta materia.





Inmediatamente después de darse a conocer esta noticia, Estados Unidos manifestó su “fuerte decepción y descontento” por la decisión de Corea del Sur...





Así es . Nada más conocerse la decisión del Gobierno surcoreano, Washington no esperó para poner de manifiesto su desaprobación, expresando su “profunda preocupación y decepción”. El Departamento de Estado dio un paso más y criticó a la Administración de Moon Jae In de tomar una decisión errónea ante el gran reto que enfrenta la región en materia de seguridad.

Lo que sucede es que Washington considera la alianza trilateral entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, como una herramienta importante para impedir la expansión china en el Nordeste Asiático. Si bien la ruptura del GSOMIA no supone una suspensión definitiva del intercambio de información entre Seúl y Tokio, ya que se puede realizar mediante Washington, no conviene ya que ralentiza el intercambio fácil y rápido de informaciones militares confidenciales.





Pero esta declaración no encaja con el anuncio de Corea del Sur de que esta decisión fue comunicada de antemano a Estados Unidos, y que este mostró compresión al respecto.





Eso fue lo que dijo el Gobierno surcoreano, pero Washington lo desmintió alegando que Corea del Sur ni siquiera se ha molestado en pedir la comprensión de Estados Unidos.

Al respecto, en la rueda de prensa del día 22, la ministra de Relaciones Exteriores, Kang Kyung Hwa dijo tajantemente que la suspensión del acuerdo GSOMIA y la alianza Seúl-Washington son dos asuntos que deben verse por separado, al tiempo de sostener que la terminación del pacto no significa el colapso de la cooperación de seguridad tripartita.





¿Qué es lo que Corea del Sur quiere realmente lograr con esta jugada?





La opinión reinante es que Seúl ha utilizado esta carta para hacer que Estados Unidos tome un papel más activo en la resolución del conflicto comercial entre Corea y Japón, desatado a partir del problema de las víctimas del trabajo forzoso durante el periodo colonial japonés.

No obstante, se estima que con esto Corea del Sur podría someterse bajo a una mayor presión de Washington, que podría exigirle con más vehemencia el aumento del gasto de defensa para el mantenimiento de las tropas estadounidenses en la península coreana y su apoyo para la creación de una coalición global en el estrecho de Ormuz.