Crece el temor ante una recesión global

La inversión de la curva de rendimiento de la deuda pública a corto y largo plazo de Estados Unidos ha activado la alarma en los mercados al avivar el temor de una posible recesión en la economía global. Tras estallar la crisis financiera global en 2008, las principales economías del mundo, incluida Estados Unidos, adoptaron políticas de flexibilización cuantitativa, recortando al mismo tiempo las tasas de interés para estimular sus respectivas economías. Los indicadores mostraban que la economía mundial subió en 2017 y 2018, pero tras la guerra comercial entre Washington y Beijing y la incertidumbre en torno al desenlace del Brexit, ha aumentando la volatilidad en los mercados. En este contexto, saltó la alarma en Estados Unidos cuando la rentabilidad del bono a dos años llegó a registrar temporalmente un 1,63% el 14 de agosto, por encima del 1,62% de la deuda de diez años. Esta inversión de la curva de tipos es temida por el mercado ya que se considera un presagio de una recesión económica. De hecho, la última vez que se produjo un cruce entre la rentabilidad de corto y largo plazo fue en 2007, previo a la gran crisis financiera.





Las tensiones sino-estadounidenses han pasado factura a la economía alemana, que se contrajo en el segundo trimestre un 0,1% con respecto al primero, y muestra pronósticos de contraerse de nuevo entre julio y septiembre. En tanto, entre las incertidumbres del Brexit, la economía de Reino Unido sufrió su primera contración en más de seis años, registrando entre abril y junio un retroceso del 0,2% del PIB. Japón, la tercera potencial mundial, no ha permanecido inmune y se perciben señales de debilidad en las exportaciones al registrar en julio una caída interanual del 1,6%, acumulando ocho meses consecutivos de retroceso. Según un reporte del banco de inversión suizo Credit Suisse, la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se invirtió en cinco ocasiones desde 1978, desembocando posteriormente en un promedio de 22 meses en una recesión. Por otro lado, cabe la posibilidad de que la inversión de la curva de rendimiento de los bonos de Estados Unidos sea solo una amenaza pasajera y no una señal de una recesión cercana. No obstante, lo cierto es que la incertidumbre global aumenta con factores como la guerra comercial entre Washington y Beijing, el escenario de un Brexit sin acuerdo y la pérdida de dinamismo de Alemania.