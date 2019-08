El sentimiento del consumidor sigue a la baja

ⓒYONHAP News

Corea del Sur ha registrado un descenso del índice del sentimiento del consumidor en agosto por cuarto mes consecutivo...





El Banco de Corea divulgó el martes 27 que el índice sobre el comportamiento del consumidor de agosto registró 92,5 unidades, 3,4 menos que en el mes de julio. Cabe recordar que cuando esta cifra supera los 100 puntos, indica que más personas ven la situación del consumo con optimismo, mientras que si es menor, implica todo lo contrario. Si bien este índice llegó a 101,6 puntos en abril, desde el pasado mayo ha venido dibujando una curva a la baja, llegando en agosto al nivel inferior en dos años y siete meses, desde enero de 2017. Por tanto, preocupa que esta trayectoria a la baja se traduzca en un descenso continuado.





Según informan, los factores que componen este índice también han empeorado...





Es cierto . En concreto, la percepción de la situación económica actual sumó 63 puntos, 4 menos que el mes anterior; mientras que el índice de expectativas económicas a futuro registró el menor nivel desde diciembre de 2016, con 66 unidades, dejando entrever que los consumidores coreanos evalúan con pesimismo tanto las condiciones económicas actuales como las de años venideros.





En concreto, llama la atención que la percepción económica de los coreanos haya empeorado desde hace cuatro meses, pues a principios de año la confianza del consumidor mantenía una tendencia alcista…





Así es . El Banco de Corea explica que el pesimismo de los consumidores sobre las perspectivas económicas obedece a una serie de incertidumbres internas y externas que afectan al país.





Una de esas incertidumbres sería sin duda la fricción comercial entre Corea del Sur y Japón, ¿verdad?





Exacto . El conflicto comercial entre Corea del Sur y Japón, que comenzó al adoptar Tokio medidas restrictivas a la exportación de bienes estratégicos hacia Seúl, no deja de aumentar. Si bien el presidente surcoreano Moon Jae In tendió la mano a Japón en el discurso del 15 de agosto, Día de la Liberación, para solventar la disputa comercial bilateral, el archipiélago nipón no ha mostrado ningún cambio de postura, elevando aún más la tensión entre las dos naciones. Es más, la semana pasada Corea decidió no renovar un importante acuerdo bilateral sobre intercambio de información militar llamado GSOMIA, que ha provocado fuertes protestas de Tokio, oscureciendo el ya sombrío panorama diplomático entre ambos países asiáticos.





¿Y qué otros factores han hecho caer este indicador?





El empeoramiento de la percepción económica de los consumidores surcoreanos también obedece a la escalada de tensión comercial entre Estados Unidos y China, ya que Corea del Sur depende en gran medida del comercio exterior. Uno de los últimos factores fue el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump del 1 de agosto, sobre la imposición de aranceles del 10% a productos importados de China por valor de 300 mil millones de dólares, mientras que Beijing, en respuesta, decidió frenar la compra de productos agrícolas estadounidenses. Ciertamente, la intensificación de la guerra comercial entre el G2 traerá inestabilidad a la economía surcoreana, generando desventajas sobre todo en las exportaciones. En tanto, la depreciación de la moneda surcoreana frente al dólar estadounidense, sumado a la caída de los precios de las acciones, han llevado a los consumidores a percibir negativamente las condiciones económicas del país.