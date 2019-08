Ejercicio de defensa del Mar del Este

ⓒYONHAP News

Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur llevaron a cabo esta semana el primer ejercicio de defensa de las islas Dokdo del año, cambiando el nombre del entrenamiento por el de Ejercicio de defensa territorial del Mar del Este. Las maniobras se realizaron entre el 25 y el 26 de agosto, el primer día bajo el mando de la Fuerza Naval y el segundo dirigidas por la Guardia Costera. Sin embargo, lo más destacable es que se efectuaron en un contexto marcado por unas fuertes fricciones entre Corea y Japón, que se agudizaron aún más tras la suspensión del Acuerdo General sobre Seguridad de Información Militar –pacto de intercambio de información militar confidencial entre ambas naciones-. Es más, pese a una situación tan delicada, el ejercicio contó con el mayor número de efectivos hasta la fecha, más del doble de años anteriores, y participaron en él no solo la Fuerza Naval y la Guardia Costera, sino también el Ejército de Tierra, la Fuerzas Aérea y la Infantería de Marina. Igualmentes movilizaron una cantidad récord de armas y equipos militares, con cerca de diez buques y más de diez aviones militares. Al entrenamiento también se sumaron los cazas estratégicos F-15K, y por primera vez el buque AEGIS de 7.600 toneladas Gran Rey Sejong.

Algo a tener en cuenta es que esta actividad militar solía programarse dos veces al año, con una diferencia temporal de al menos seis meses entre uno y otro. No obstante, en 2019 el primer ejercicio del año se realizó apenas en agosto, y el anuncio que hizo el Gobierno surcoreano de que procederá al segundo antes de que termine 2019, permite deducir que esta vez no respetarán la regla tácita de separar las dos ediciones anuales de maniobras de defensa de Dokdo con al menos seis meses. Cabe saber que este año el ejercicio no tuvo lugar el primer semestre como de costumbre, pues Seúl decidió posponerlo considerando el impacto negativo que esas maniobras podían tener para las relaciones entre Corea del Sur y Japón.

En realidad, Dokdo despierta desde hace tiempo contiendas territoriales y es uno de los mayores motivos de controversia entre Corea y Japón, pues mientras el vecino país insiste en reclamar su derecho soberano sobre esas islas en el Mar del Este, Seúl las gobierna de facto y forman parte del territorio coreano histórica y geográficamente, así como en base al derecho internacional. Dicho esto, y como era de esperar, el gabinete de Tokio reaccionó con exaltación a esas maniobras y expresó sus quejas mediante los canales diplomáticos establecidos, culpando a Seúl de aumentar la tensión militar y exigiendo la interrupción inmediata del ejercicio. Sin embargo, el Gobierno surcoreano fue tajante al afirmar que Dokdo pertenece a Corea y por ende las Fuerzas Armadas surcoreanas tienen pleno derecho a efectuar un entrenamiento de defensa de esas islas y la zona marítima de alrededor.