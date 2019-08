Revocan la sentencia contra Park Geun Hye

ⓒYONHAP News

El Tribunal Supremo de Corea del Sur revocó el 29 de agosto la sentencia dictada en segunda instancia contra la expresidenta Park Geun Hye, que la condenaba a una pena de prisión de 25 años y una multa de 20.000 millones de wones, y ordenó al Alto Tribunal de Seúl revisarla y retrotraer las actuaciones del procedimiento. Asimismo, aumentaron las aportaciones ofrecidas por Samsung durante la pasada administración que deben ser reconocidas como soborno.

El Pleno del Supremo argumentó la revocación con el dictamen de que tanto en primera como en segunda instancia se cometió un fallo procesal, al no separar el cargo de recepción de soborno de los otros por los que la ex mandataria fue llevada a juicio. En concreto, explicó que la Ley de Elecciones a cargos públicos estipula, contemplando los agravantes que aumentan la responsabilidad penal, sentencia separada en aquellos casos de soborno que involucren a altos cargos del Gobierno. Señaló que, sin embargo, en instancias menores esa premisa fue omitida y la sentencia por soborno fue dictada en una sola sentencia junto al resto de delitos imputados, como abuso de poder y coerción.

En cuanto a las aportaciones entregadas por Samsung durante el Gobierno de Park Geun Hye, el Tribunal Supremo reconoció también como soborno aquéllas que en segunda instancia del juicio contra el heredero de ese conglomerado, Lee Jae Yong, no fueron consideradas como tal. Así, argumentó que los tres caballos que Samsung donó a Choi Soon Sil, personaje clave en el mayor escándalo político y de corrupción de los últimos tiempos en Corea, son considerados como soborno, o más concretamente, los 3.400 millones de wones que esa empresa gastó para adquirirlos, dado que todo permite concluir que la propiedad sobre esos caballos fue cedida por Samsung a Choi Soon Sil. En segunda instancia, reconocieron como soborno solo la parte de los gastos de mantenimiento de los caballos. Igualmente los 1.600 millones de wones que el citado conglomerado ofreció al Centro de Formación de Promesas de Deportes Invernales en cuya gerencia estaban también involucradas Choi Soon Sil y su sobrina, fueron reconocidos como soborno, al coincidir su entrega con los preparativos de Samsung en aquel entonces para facilitar el traspado hereditario del control sobre el grupo de Lee Kun Hee a su hijo, Lee Jae Yong. Esta última aportación tampoco fue considerada como soborno en segunda instancia y el heredero de Samsung fue condenado a dos años y medio de prisión y a cuatro años de libertad condicional. Sin embargo, al haber aumentado el monto total del soborno, la pena podría ser mayor.

En realidad, el dictamen del Tribunal Supremo implica que los juicios, tanto de la expresidenta Park Geun Hye, como de Choi Soon Sil y de vicepresidente de Samsung Electrónica, Lee Jae Yong, deben ser revisados y las actuaciones del procedimiento retrotraídas para seguir la ley. Exige, en otras palabras, busca corregir los fallos procesales cometidos y los cálculos de las cifras del soborno. Dicho esto, en el caso de la exmandataria, cuando el juicio en su contra sea restituido y separadas las sentencias sobre recepción de soborno y otros cargos, las penas podrían aumentar. Y en el caso de Lee Jae Yong, podría volver a la cárcel si la nueva pena supera los cuatro años de libertad condicional que recibió.