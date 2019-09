‘Halloween’, de Jung Han Ah

ⓒ Getty Images Bank

“Mi voluntad ante la proximidad de la muerte...”, así comenzaba el testamento de mi abuela. “Que el funeral se celebre el cuarto viernes del mes de octubre en casa. Que la casa y los terrenos sean repartidos entre mis cuatro hijos. Que la tienda sea para mi nieta Sehee”.

En el último instante, mi abuela mi abuela abrió los labios como si fuera a agregar algo más, pero solo lanzó un largo suspiro y partió de este mundo.





죽음에 이르러 부탁하여-

할머니는 유서의 첫머리를 이렇게 썼다.





장례식을 10월 넷째 주 금요일에 집에서 치를 것.

집과 토지를 네 명의 자녀들에게 나눠줄 것.

가게를 정리하여 세희에게 넘길 것.





마지막 순간, 할머니는 뭔가 더 할 말이 있는 것처럼

입술을 들썩였지만 이내 긴 숨을 내쉬고 세상을 떠났다.









El relato “Halloween”, publicado en 2016 en la revista “Literatura Coreana”, comienza con la muerte de la abuela. La narradora del cuento es su nieta Sehee, que fue criada por su abuela cuando sus padres se divorciaron.









-Te encuentras ante un precipicio. Veo que tomaste una decisión equivocada. Has malgastado tu dinero y te encuentras en un estado de gran ansiedad. Estás estancada y sin poder hacer nada. Afortunadamente tu inconsciente todavía sigue libre, así que pronto encontrarás una nueva meta. Para ello debes dejar atrás la persona que eres ahora. Has llenado estas Ocho Copas con apegos y esperanzas, pero debes vaciarlas. Si no lo haces, tu vida no cambiará –dijo Danielle, haciendo el gesto de voltear una copa boca abajo.

Me quedé mirando su mano cerrada en el aire. Era una mano flaca y fuerte parecida a la de mi abuela, una mano como la que siempre quise tener.





“당신은 지금 벼랑 끝에 서 있어요. 어리석은 판단을 했군요.

돈을 탕진했고, 신경이 날카로워져 있어요.

자기 자신을 버려야 해요.

여덟 개의 컵은 당신이 애착과 희망을 가지고 채운 것들이죠.

그것들은 땅에 쏟아버려야 해요.

그 전엔 아무 변화가 일어나지 않을 거예요“





다니엘은 컵을 거꾸로 드는 흉내를 냈다.

나는 허공을 움켜 쥔 그녀의 손을 보았다. 마르고, 강인한 손이었다.

할머니와 닮은, 언제나 내가 갖고 싶었던 손.

Entrevista a la crítico literaria Jeon So Yeong:

La lectura de Danielle se puede resumir así: las heridas del pasado te hicieron quien eres ahora, pero debes huir de todo eso para convertirte en una persona nueva. Sehee no había hecho más que crear falsos lazos y esperanzas para llenar la sensación de vacío y de pérdida. Pero ya era hora de vaciar las copas, es decir, de romper con el pasado y comenzar una vida más libre y auténtica. Al final, la abuela es quien, con su muerte, propicia el encuentro entre ambas mujeres de su progenie, que se ayudarán mutuamente a curarse las heridas.









Autora:

Jung Han Ah nació en 1982 en Seúl. Debutó como escritora con la novela El mar de la luna. En 2019 recibió el premio literario Han Musook.