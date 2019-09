Nadal anima a Chung tras la derrota

© YONHAP News

El tenista español Rafael Nadal derrotó al surcoreano Chung Hyeon el sábado 1, hora de Nueva York, por 6 a 3, 6 a 4 y 6 a 2 en un partido de dos horas, clasificatorio para los octavos de final del Abierto de Estados Unidos 2019.

El Nº2 del ranking mundial no tuvo problemas en ganar al surcoreano, ya que llegó en buen estado físico tras haber jugado solo un partido en este torneo. Finalizado el partido, el español dijo que si que Chung Hyeon logra mantenerse en buena condición podrá imponerse a sus contrincantes, y añadió que acumulará muy buena experiencia durante el torneo. Con “buena condición de salud”, Nadal aludió a la lesión que sufrió el surcoreano en la espalda, que le mantuvo alejado de la cancha desde febrero de este año por casi seis meses. Chung consiguió regresar en el Challenger de Tchingtao en China a finales de julio, pasar la eliminatoria, y llegar a la tercera ronda oficial de US Open. Pero reconoció el “alto muro” que supone la destacada habilidad del español, y aunque no pasó a cuartos de final, logró el mejor desempeño en un Abierto de Estados Unidos de un surcoreano en la historia.

Lo cierto es que muchos tenistas sufren frecuentes lesiones, en gran parte debido a la larga duración de las temporadas, en comparación con otros deportes. Además, no muchos de los lesionados consiguen regresar al estadio tras recobrarse de un problema de salud. El propio Nadal ha sufrido varias lesiones en las rodillas, pero gracias a un estricto autocontrol, consigue mantener el segundo puesto del ranking mundial. Pese a la derrota, los medios extranjeros prestan atención al exitoso regreso de Chung Hyeon al mundo de tenis profesional a través del US Open. Esperamos que el surcoreano se entrene con mucho cuidado para regresar en perfectas condiciones.