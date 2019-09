Condición de “país en desarrollo” en la OMC

ⓒKBS News

Las autoridades comerciales opinan que no son muchos los beneficios reales que Corea del Sur obtiene con la condición de “país en vías de desarrollo” en la Organización Mundial del Comercio y se especula que en un futuro próximo podrían renunciar a dicho estatus. Al respecto, informan que dos tercios de los estados-miembro de la OMC son países en desarrollo y que esta condición les permite tener derechos especiales o disfrutar de ciertas ventajas. Pero, ¿en qué consiste exactamente ese “trato especial”?





Para empezar, los acuerdos y convenios de la OMC contienen disposiciones que confieren a los países en desarrollo derechos especiales o cierto trato de favor. Por ejemplo, disponen de más tiempo para cumplir sus compromisos como integrantes de la OMC. Además, existen disposiciones específicas para aumentar las oportunidades comerciales de esos países facilitando su acceso a los mercados, que recomiendan salvaguardar los intereses de los países en vías de desarrollo al adoptar medidas nacionales o internacionales sobre antidumping y obstáculos técnicos al comercio, o que estipulan diversos medios de ayuda para ellos, ya sea para cumplir sus obligaciones respecto a diversas normas de la OMC o para reforzar sus sectores nacionales de telecomunicaciones. En otras palabras, la condición de país en desarrollo ante la OMC permite a un estado rebajar menos sus aranceles o subvenciones a las industrias que otro sin dicho estatus, y por tanto puede adoptar medidas proteccionistas con mayor libertad.





¿Es por esos privilegios que Trump considera como injusto el trato preferencial que la OMC da a los países en vías de desarrollo?





Sí, pero más por aquellas naciones que, según el presidente estadounidense, se aprovechan de tal sistema para disfrutar de las ventajas al ser considerados como países en desarrollo, pese a ostentar un alto nivel económico. En concreto, Trump propuso que una nación no debe ser clasificada como tal si está adherida a la OCDE, integra el G20, es considerado un estado con altos ingresos por el Banco Mundial y mueve un mínimo del 0,5% del comercio mundial de bienes. Pero fue más lejos y dio un plazo de 90 días a los países clasificados como “en vías de desarrollo” ante la OMC para renunciar a esa condición, advirtiendo que, de no hacerlo, Estados Unidos adoptará medidas independientes para no reconocerlos como tal. Al respecto, cabe saber que en la OMC no existe ninguna definición de países “desarrollados” o “en desarrollo” y los integrantes de dicha organización eligen por sí mismos cómo catalogarse, aunque eso sí, los otros miembros pueden no aceptar su decisión.





En realidad, las naciones a las que critica Trump por aprovecharse injustamente de las disposiciones de la OMC sobre países en vías de desarrollo son en un principio China e India, ¿verdad?





Efectivamente . Sin embargo y muy casualmente, Corea del Sur satisface los cuatro criterios presentados por Trump para no considerar a un país como en vías de desarrollo. Es más, a estas alturas, nadie en el mundo considera a Corea del Sur como tal. Además, otras naciones con similar magnitud económica, como Taiwán, Brasil, Emiratos Árabes Unidos y Singapur ya anticiparon que dejarán de definirse como países en desarrollo. Es obvio que, ante estas circunstancias, las autoridades surcoreanas se sientan presionadas para reconsiderar su estatus en la OMC y hasta a cambiar dicha clasificación.





El mayor obstáculo, no obstante, sigue siendo la agricultura , ¿no?





En parte sí, ya que si Corea deja de ser un país en desarrollo ante la OMC, tendrá inmediatamente que reducir sus aranceles en bienes agrícolas, incluyendo productos más sensibles como el arroz, el ají y el ajo. Además, deberá disminuir las subvenciones gubernamentales a la agricultura, al tiempo de aumentar el volumen del arroz que está obligado a importar a bajo arancel en virtud de los acuerdos de la OMC, que actualmente alcanza el total anual de 408.700 toneladas.