Veto al uso de la Bandera del Sol Naciente en Tokio 2020

ⓒYONHAP News

El Gobierno surcoreano envió una carta firmada por el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo al presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, pidiendo prohibir el uso de la llamada Bandera del Sol Naciente, estandarte militar de Japón, durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Destacó en particular el negativo simbolismo de ese emblema. Sin embargo, las autoridades japonesas del Comité Organizador de las olimpiadas alegaron que dicha bandera es usada ampliamente dentro de su país y que el mero hecho de mostrarla no constituye una propaganda política. Aquí, la postura manifestada por Japón respecto a la Bandera del Sol Naciente es claramente controvertida, dados los contundentes motivos por los que no debería ser utilizada, pues sería el equivalente asiático a la esvástica nazi.

En la carta, el Gobierno de Corea del Sur señala que la Bandera del Sol Naciente fue el estandarte del Ejército de Japón desde fines del siglo XIX y fue enarbolada durante todas las guerras de invasión realizadas por ese país, de ahí que se trata de un símbolo del militarismo e imperialismo nipón. Lo paradójico es que, aún en la actualidad, décadas después de la rendición de los japoneses y a diferencia de la esvástica nazi que está prohibida en Alemania, la Bandera del Sol Naciente sigue siendo usada en Japón. En particular, la levantan los ultraderechistas en protestas xenófobas.

La carta al COI enfatiza además que la bandera en cuestión es, aunque los japoneses intenten negarlo, un símbolo político, que para colmo recuerda vívidamente a muchos pueblos de Asia el sufrimiento y las crueldades que experimentaron en el pasado debido a la invasión, la colonización y la explotación de Japón. Puntualiza que, por todo lo anterior, muchas autoridades internacionales vienen instando al país nipón a dejar de usarla y que en el caso de la FIFA, prohíbe oficialmente su uso.

En lo que se refiere a la utilización de la Bandera del Sol Naciente en Tokio 2020, el Gobierno surcoreano manifiesta que ello contradice de frente el espíritu y los valores de las olimpiadas, que abogan por la paz y el amor humanitario. Pide así al COI cumplir un papel activo para hacer que el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos del próximo año retire su postura sobre dicho emblema y establecer medidas firmes para impedir que este no aparezca en los estadios y centros de competiciones.

Sin embargo, el anuncio más reciente del Gobierno japonés al respecto es que no clasificará la Bandera del Sol Naciente como objeto prohibido en los centros de pruebas olímpicas porque no considera una propaganda política el uso de ese estandarte, que se ve frecuentemente en las calles de Japón.

Lo que está claro a estas alturas es que las autoridades de Tokio no quieren reconocer la polémica de la Bandera del Sol Naciente, aun mientras la controversia crece a nivel internacional, máxime debido a la semejanza que muestran en cuanto a diseño las medallas de los Juegos Paralímpicos de 2020. Es más, el Comité Paralímpico Coreano anticipó que presentará quejas formales al Comité Paralímpico Internacional y exigirá un cambio de diseño en virtud de los reglamentos de este organismo, que prohíben las expresiones políticas en sus torneos.