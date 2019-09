Octubre traerá un nuevo grupo de chicas: Ariaz

© STAR EMPIRE

Rising Star Entertainment, una subsidiaria de Star Empire, la agencia del grupo Jewely y los chicos del Imperio, está por lanzar un nuevo grupo de chicas.

Star Empire anunció el 16 que Ariaz, un grupo de seis chicas, debutará en octubre con un albúm.

Ariaz significa “presentarse en escena, y también canción a varias voces (aria) con encanto”.

Yoon Ji, Da Won, Si Hyeon, Yeo Ri, Hyo Kyung y Jue Un conformarán este grupo. De ellas, Yoon Ji y Si Hyeon participaron en 'Produce 101' Season 1 y Hyo Kyung en 'Mix Nine'.

El álbum de debut ha sido producido por Jung Ho Hyun, conocido por ‘Lucky’ de EXO, ‘Paradise’' de GFriend, ‘Juldarigi Push & Pull’ de A Pink y ‘I want to have you’ de Wanna One.

Según la agencia, "Ariaz es un grupo que ha venido creciendo durante 7 años de capacitación y se distingue de otros por su elevado nivel de talento".