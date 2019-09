Aumenta muertes por envejecimiento en las familias separadas

ⓒKBS News

Se habla cada vez más de la escasa posibilidad de cumplirse el mayor sueño de las familias separadas por la división de la península coreana, el reencuentro,

a medida que va aumentando el número de fallecidos. ¿Cuántas son exactamente las familias separadas y cuántos los sobrevivientes hasta la fecha?





No se conoce a ciencia cierta a cuánto ascienden las familias separadas. Incluso se dice que rondan decenas de millones de habitantes. No obstante, un dato que podemos tomar como referencia es el número de solicitantes de reuniones familiares, ofrecido por Ministerio de Reunificación, el cual apunta a que entre 1988 hasta agosto de este año presentaron dicha solicitud 133.353 personas. De ellas, 79.466 –que representan un poco más del 60%- han fallecido, y lo peor es que esta proporción, inevitablemente, va a seguir aumentado por el envejecimiento poblacional. De hecho, el número de muertos empezó a superar al de los sobrevivientes a partir del febrero de 2016 y, con el paso del tiempo, esta tendencia se está acelerando a un ritmo mayor. Es decir, la mayoría ha fallecido sin poder ver a sus familiares y la situación no cambiará a no ser que se encuentre una solución definitiva.





¿Cuáles son los esfuerzos de las dos Coreas ante este problema?





Han organizado varios encuentros de familias separadas desde 1985, pero solo un poco más de 4.000 personas nada más tuvieron la suerte de poder participar, dada la escasa posibilidad de ser elegidas.

Sobre las reuniones familiares intercoreanas, vale saber que esta iniciativa surgió en 1971, con la propuesta de la Cruz Roja de Corea del Sur a la de Corea de Norte. Así el 12 de agosto del mismo año tuvieron lugar las primeras conversaciones de la Cruz Roja Intercoreana en Panmunjeon (Aldea de la Tregua). No obstante, lejos de las expectativas, la primera reunión de las familias separadas se celebró 15 años después, por la intromisión de los intereses políticos en este problema humanitario. Concretamente, la parte sureña sugirió el procedimiento de: identificación del paradero de los familiares, intercambio de cartas y encuentros. Pero Corea del Norte pidió al Sur la abolición de la Ley de Seguridad Nacional y la disolución de las organizaciones anti-comunistas para proceder al reencuentro.





O sea, Corea del Norte impuso sus intereses políticos...





Efectivamente . Así, se suspendieron las negociaciones hasta reanudarse en 1980, gracias al envío de materiales de apoyo surcoreanos hacia el régimen norcoreano. Y posteriormente, en 1985, del 20 al 23 de septiembre se celebró el primer encuentro de las familias separadas, en el que tuvieron cita unos 150 sureños y norteños, incluidos familiares, periodistas, organizadores y grupo de artistas. Lamentablemente, este evento no tuvo continuidad por las tensiones intercoreanas, hasta que en el año 2000 –bajo el mandato del presidente Kim Dae Jung- las dos Coreas celebraron su primera Cumbre donde anunciaron la Declaración Conjunta Intercoreana del 15 de junio, que hizo posible el encuentro regular de las familias separadas. Así, hasta 2010 se organizaron un total de 18 reuniones familiares, y en 2015 incluso se iniciaron los encuentros a través de videoconferencias.

No obstante, estos intercambios regulares no pudieron arraigarse y desde 2011 se celebran de manera interrumpida, dependiendo de las relaciones intercoreanas. Así, la última vez que tuvieron lugar fue en agosto de 2018, al crearse un clima de reconciliación en la península. Asimismo, los mandatarios de las ambas Coreas acordaron celebrar regularmente estas reuniones, así como crear un centro de intercambio permanente de los familiares y permitir más frecuentes video-llamadas. Sin embargo, tras la fallida de Cumbre de Hanói todos los procedimientos se encuentran estancandos, y no se sabe cuándo tendrá lugar la próxima reunión familiar.