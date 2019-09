Productores (11) 섭섭하다

Subtítulos

신디:아, 빨리 말해, 본론.

Cindy: Vamos, dímelo rápido… ¡Ve al grano!

매니저 : 그게... 그 우산이니? 우산피디? 맞아? 그런 거야?

아니, 그 사람이 우산 가지고 너 쪼이기나 했지,

언제 무슨 우산이 돼줬다고.

막말로 내가 우산을 씌워줬어도 골백번은 더 씌워줬지.

나 너한테 섭섭하다. 신디야.

Mánager: Ese…¿es tu paraguas? ¿El productor con paraguas? ¿Es él? ¿Era él?

Para ser exactos, ¿cuándo se supone que te protegió bajo su paraguas si lo único que hizo fue acosarte para que se lo devolvieras?

Lo que quiero decir es que… si de ser tu paraguas se trata, yo cumplí ese rol muchas más veces que él. Estoy realmente decepcionado contigo, Cindy.





Expresión de la semana

섭섭하다

Pronunciación: Seopseopada.

Traducción: Estoy decepcionado/a.





Explicación gramatical

섭섭하다 es una frase muy comúnmente usada en diversas circunstancias en las que debemos reflejar nuestros sentimientos de pena, congoja, tristeza o decepción. Casi siempre implica una esperanza truncada, sentimientos frustrados, cosas que uno deseaba que ocurrieran según nuestra voluntad pero que no resultaron.

Esta expresión es apropiada para casos en los que sentimos que no somos correspondidos con el mismo nivel de confianza o de afecto de una persona allegada a nosotros. Por ejemplo, cuando un amigo se mantiene indiferente a nuestras preocupaciones, le reprocharemos diciéndole ‘섭섭하다’.

Sinónimos de 섭섭하다 son: 서운하다 y 아쉽다. 서운하다 es muy semejante a 섭섭하다, sin embargo el sentimiento de decepción de 섭섭하다 es mucho más fuerte que 서운하다.

Por su parte, 아쉽다 es un poco diferente. En esencia integra los mismos sentimientos de pesar, no obstante, 아쉽다 se refiere a un lamento causado por algo que el hablante no ha podido lograr y no tiene que ver con la decepción causada por las expectativas cifradas en otras personas, como es el caso de 섭섭하다 o 서운하다.

섭섭하다 es la forma básica del adjetivo predicativo 섭섭하다, y puede usarse en el registro informal. Otra forma perteneciente a este mismo registro es ‘섭섭해’.

Para elevar el nivel de formalidad, enunciaremos ‘섭섭해요’; en tanto que según el máximo nivel de respeto diremos ‘섭섭합니다’.